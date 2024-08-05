Важливо зробити все правильно: які гілки смородини потрібно обрізати в серпні для великого урожаю

В серпні саме час провести обрізання кущів смородини, щоб наступного року отримати ще більший урожай. Як це правильно зробити?

Насамперед, слід видалити всі ягоди, які ще залишилися на кущі. Якщо їх залишити, то вони можуть стати причиною розвитку сірої гнилі. Тому обов'язково ретельно огляньте весь кущ, особливо нижні яруси. Саме там ягоди залишаються найчастіше.

Не менш важливо акуратно обрізати гілки. Спочатку садівники радять провести санітарне обрізання, тобто видалити хворі, сухі та поламані гілки. Якщо побачили, що якийсь пагін підсихає, без жалю зріжте його під корінь. В ньому може розвиватися шкідник "смородинна скляниця", який може "перекинутися" на інші кущі. Такі гілки не викидають у компост, а одразу спалюють.

Також зрізаються ті гілки, які лежать на землі. Вони вже піднятися не зможуть. А весь сенс формування куща полягає в тому, що всі його гілки повинні "дивитися" вгору. Після обрізання у вас повинно залишитися 15-20 гілок різного віку, разом з однорічними.

Найпершим обрізають найстаріший пагін, але якщо на ньому є міцний та молодий відросток, то зрізання проводять так, щоб той залишився. "Старими" для смородини вважаються чотирирічні пагони. Їх обов'язково удаляють для омолодження всього куща.

Можете додатково вкоротити молоді однорічні гілки на 10-15 см, хоча, якщо на них мало бічних пагонів всередині, то можна обрізати й до 50 см. Така проста дія допоможе простимулювати нижні бруньки куща і вони почнуть розвиватися. Непотрібну і дрібну поросль зрізають повністю.

Зверніть увагу, що робити обрізання можна не пізніше, ніж за 2 місяці до заморозків.

Читайте також: