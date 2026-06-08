Вчені дослідили, як віддалена робота негативно пливає на психіку людини, найбільше на тих, хто живе сам

Дистанційна робота

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Масштабне дослідження прихованих загроз

Пандемія коронавірусу спричинила безпрецедентне зростання популярності дистанційної праці. За останні півдесятиліття кількість людей на домашньому офісі збільшилася вчетверо.

Науковиці Наталія Емануель, Емма Гаррінгтон та Аманда Паллейс провели масштабне дослідження, опубліковане у престижному науковому журналі Science 4 червня 2026 року. Автори проаналізували дані п’яти репрезентативних національних опитувань, які охопили 588 322 особи за період з 2011 по 2024 рік, навмисно опустивши пікові пандемічні роки (2020–2021).

Вони порівняли працівників на віддалених посадах (програмування, маркетинг) із тими, чия робота вимагає обов’язкової присутності (машинобудування, медсестринство). Аналіз проводився на рівні професій, а не індивідуального вибору людей. Це дозволило уникнути викривлення даних, коли людина йде на віддалену роботу вже через наявні проблеми із психікою.

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Статистика показала, що до 2024 року працівники віддалених професій проводили 31,1% робочих днів повністю вдома, тоді як представники традиційних сфер — лише 8,9%.

Повна ізоляція замість офісної співпраці

Перехід на домашній офіс повністю змінює структуру нашого дня, перетворюючи спільну роботу на суто індивідуальну, адже вдома людина працює самостійно майже на 7 годин довше, ніж в офісі, де є живі наради та обговорення.

У результаті 84 відсотки дистанційних працівників проводять увесь свій робочий день у чотирьох стінах наодинці, тоді як серед офісного персоналу через постійну взаємодію з колегами така повна ізоляція загрожує лише кожному п’ятому.

Така зміна формату негативно позначається на сприйнятті власної праці. Опитування використання часу демонструють, що самостійну роботу люди оцінюють як менш значущу порівняно зі спільною діяльністю.

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При цьому працівники зовсім не компенсують брак професійних контактів активнішим спілкуванням після роботи. Загальний час неспання наодинці зріс на 1,1 години порівняно з працівниками на місцях.

Особливо тривожним є поширення екстремальних форм самотності.

Ризик прожити добу взагалі без жодного людського контакту (включаючи випадкові розмови в магазині чи вітання колег) збільшився на 72,2%.

На національному рівні частка людей, які проводять цілі дні на самоті, зросла на 4,3 відсоткових пункти. Поширення віддаленої роботи пояснює 36% цього негативного зсуву. Кількість тих, хто взагалі не виходив із дому за день, серед віддалених працівників зросла вчетверо, що також призвело до зниження частоти вечірніх зустрічей із друзями у будні дні. В той час, як наукові досілдження доводять, що навіть найкоротші взаємодії суттєво покращують настрій, а тривала соціальна ізоляція є потужним передвісником смертності, що порівнюється за шкодою з курінням або високим кров’яним тиском.

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Різке погіршення показників ментального здоров’я

Одночасно зі зростанням самотності дослідники зафіксували стрімке посилення психологічного стресу.

Погіршення відбулося за всіма шістьма критеріями шкали:

Відчуття нікчемності. Безнадія. Неспокій. Нервозність. Сприйняття будь-яких дій як надмірних зусиль. Постійний пригнічений сум.

Загалом віддалена робота стала причиною 32% загальнонаціонального зростання рівня психологічного стресу.

Віддалені працівники на 4,6 відсоткових пункти частіше зверталися до психотерапевтів (при середньому допандемійному показнику 7,9%). Кількість призначень ліків проти депресії та тривожності зросла на 1,8 відсоткових пункти, а загальний обсяг рецептів на психіатричну допомогу збільшився на 1,9 відсоткових пункти.

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Найбільше страждають працівники без родини

Найбільш руйнівні наслідки дистанційна робота мала для людей, які живуть абсолютно самі, без партнера чи дітей, оскільки саме в цій вразливій групі зосередилося катастрофічне зростання екстремальних форм самотності. Порівняно з сімейними колегами, загальний час у повній самоті для одиноких працівників зріс у 10 разів, а ризик провести цілий день без жодного людського контакту збільшився у 13 разів.

Реальні дані свідчать, що 45, 9 відсотка домашніх робочих днів у таких людей минають у стовідсотковій самоті, а 31 відсотка днів повністю позбавлена соціальних взаємодій. Крім того, самотні робітники в 3 рази частіше втрачали контакти з друзями у вечірній час після закінчення роботи, продемонструвавши зниження соціалізації на два відсоткові пункти проти лише нуль цілих шість десятих у сімейних працівників.

Частота випадків, коли стрес повністю заважав виконувати повсякденну діяльність таким людям зросла серед них на 15,1 відсотка, що рівно вдвічі перевищує загальний ефект по всій вибірці. Ця криза призвела до того, що попит на антидепресанти, як і загальний обсяг споживання ліків для психіки, серед одиноких віддалених працівників зріс більше ніж удвічі. Натомість серед їхніх колег, які ділять житло з родиною, зростання психологічного стресу виявилося статистично несуттєвим, що підкреслює захисну роль близьких людей в умовах ізоляції.

Головний парадокс віддаленої роботи

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Попри всі виявлені загрози для психіки, працівники продовжують щиро любити домашній офіс. Опитування показують, що 55% людей вважають найкращим для себе гібридний формат, а 24% обирають повністю дистанційну працю. Заради можливості не їздити в офіс люди готові добровільно пожертвувати від 4% до 10% своєї заробітної плати. Вони понад усе цінують гнучкий баланс між життям та роботою, що дійсно знижує плинність кадрів.

Але головна пастка полягає в тому, що працівники абсолютно не усвідомлюють довгострокових психологічних витрат. Шкода від хронічної ізоляції накопичується максимально непомітно і потребує тривалого часу для свого явного прояву.

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