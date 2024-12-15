Вчені назвали найголовніші побічні ефекти від надмірного вживання кави

Без цього напою не обходиться жоден ранок, бо він бадьорить і заряджає енергією на тривалий проміжок часу, однак зловживати ним не слід.
Розповідаємо, чому не можна пити забагато кави, як зловживання напоєм впливає на організм людини.
Чому не можна зловживати кавою: названо найголовніші причини
- Негативно впливає на травлення. За надмірного вживання чорна кава стимулює вироблення шлункової кислоти, що може посилити такі стани, як кислотний рефлюкс і печію. Підвищена кислотність викликає печіння в грудях і горлі, особливо якщо вживати напій натщесерце.
- Провокує стрімке підвищення тиску. Кава здатна підвищувати артеріальний тиск через високий уміст кофеїну, який є стимулятором. Він звужує кровоносні судини, ускладнюючи потік крові, що призводить до стрімкого підвищення артеріального тиску.
- Порушує цикли сну. Одним із найбільших побічних ефектів кави є те, що вона може вплинути на якість сну. Кофеїн – це один із найсильніших стимуляторів, який блокує аденозинові рецептори в мозку, що викликають сонливість. Через це порушується природний цикл сну і бадьорості організму. Тому людина не може довго заснути, виникає відчуття тривожності та страху.
- Крихкість кісток. Кава вимиває з організму кальцій, якій забезпечує міцність кісткової тканини. Надмірне вживання напою також перешкоджає засвоєнню цього мінералу. Коли кальцій погано засвоюється, організм компенсує це тим, що витягує його із кісток, що згодом призводить до їхньої крихкості.
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