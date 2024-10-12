Вчені назвали найголовніші умови, за яких людина може прожити понад 100 років

Щоб стати довгожителем, треба дотримуватися деяких правил здорового способу життя, адже можливість прожити понад сто років закладена в людській генетиці.

Експерти з довголіття переконують, що зміцнити здоров'я та збільшити тривалість життя допомогає не лише відмова від тютюну й алкоголю та правильне харчування. Є ще кілька неочевидних звичок, які також відіграють важливу роль для довголіття. Розповідаємо, яких правил рекомендують дотримуватися науковці, щоб прожити понад сто років.

Яких правил потрібно дотримуватись, щоб довго жити: поради науковців

Співробітники Американської кардіологічної асоціації заявили, що існує кілька простих правил "здорового життя". Вчені дослідили всі рекомендації, що дають лікарі, психологи, спортивні тренери та інші експерти людям, які хочуть зберегти здоров’я в літньому віці та подовжити життя. В результаті сформували список простих правил, яких варто дотримуватися, щоб прожити понад 100 років. Це такі:

відмова від куріння;

фізична активність;

здорова вага;

правильне харчування;

стабільний рівень цукру у крові;

контроль холестерину;

нормальний кров’яний тиск, профілактика гіпертонії.

Експерти пояснили: якщо в людини збігається хоча б 5 пунктів із цього списку, ризик смерті від серцево-судинних та інших захворювань стає нижчим на 78%.

Які неочевидні способи подовжити життя до 100 років

Дотримання режиму сну. Якщо порушуються ритми сну, людина постійно перебуває в стресовому стані, тому варто лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час. Якщо немає змоги висипатися упродовж тижня, необхідно компенсувати недосипання денним сном у вихідні дні.

Якщо порушуються ритми сну, людина постійно перебуває в стресовому стані, тому варто лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час. Якщо немає змоги висипатися упродовж тижня, необхідно компенсувати недосипання денним сном у вихідні дні. Зміцнення зв’язку з іншими людьми. Позитивні відносини з іншими людьми є вкрай важливим фактором для довголіття. Коли людина має друзів, родичів та знайомих, з якими їй добре проводити час, рівень окситоцину в її організмі стає вищим. А цей гормон прямо впливає на емоційний стан та належну роботу нервової системи. Соціальна ізоляція вкрай шкідлива, особливо для людей похилого віку, відсутність спілкування викликає стрес, безсоння та збільшення ваги.

Позитивні відносини з іншими людьми є вкрай важливим фактором для довголіття. Коли людина має друзів, родичів та знайомих, з якими їй добре проводити час, рівень окситоцину в її організмі стає вищим. А цей гормон прямо впливає на емоційний стан та належну роботу нервової системи. Соціальна ізоляція вкрай шкідлива, особливо для людей похилого віку, відсутність спілкування викликає стрес, безсоння та збільшення ваги. Наявність мети в житті. Науковці провели дослідження, яке показало, що люди, які займаються будь-якою цілеспрямованою діяльністю чи волонтерством, живуть значно довше. Вчені рекомендують знайти ту діяльність, яка б надихала, приносила позитивні емоції й допомагала розвиватися.

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