Вчені назвали найголовнішу річ, яка робить людину по-справжньому щасливою

Насправді, щастя не залежить від успіхів на роботі, наявності партнера чи багатства, все набагато простіше.

Науковці визначили, що наразі одне з найголовніших запитань людства звучить так: “Як почувати себе щасливішим?” На це запитання вчені дали досить просту відповідь. Розповідаємо, що робить людей щасливішими, посилаючись на видання "CNBC Make It".

Що робить людей набагато щасливішими: вчені назвали найголовнішу річ

Професорка Єльського університету Лорі Сантос викладає один із найпопулярніших курсів, який називається "Наука благополуччя". Також вона має канал "Лабораторія щастя", який присвячений науці про те, що робить людей щасливішими.

Лорі Сантос запитали, як людині стати щасливішою. Вона відповіла, що єдиним показником високого рівня щастя кожного з нас є міцні соціальні зв'язки з рідними, друзями, колегами та знайомими.

"Висновки усіх досліджень на тему щастя показують, що найщасливіші ті люди, які постійно спілкуються з іншими. Вони просто приділяють досить часу на комунікацію зі своїми друзями та близькими", - розповіла професорка виданню.

Для того, аби підтримувати міцні соціальні зв'язки, Лорі рекомендує виділяти час для розвитку та підтримання стосунків з іншими людьми.

Професорка радить не боятися бути відкритими та спілкуватися з незнайомими людьми. Така комунікація приносить в життя нові емоції та враження. А щоб не ніяковіти у розмові з незнайомцями, експертка радить ставити глибокі запитання про світогляд, мрії чи захоплення людини. Така розмова показуватиме, що ви щиро зацікавлені у спілкуванні, й допоможе встановити по-справжньому міцний та глибокий зв'язок з будь-якою людиною.

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