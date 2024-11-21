Вчені назвали недорогі продукти, які захищають організм від росту ракових клітин

Онкологію може спровокувати будь-що: погана екологія, неякісна їжа, шкідливі умови праці чи генетика. Медики наголошують на тому, що збалансоване харчування може вберегти організм від росту ракових клітин. А деякі продукти здатні творити дива, адже нівелюють ризик появи злоякісних пухлин.

Які продукти нівелюють ріст ракових клітин: дослідження вчених

Науковці з усього світу вже понад пів століття досліджують тему впливу харчування на онкологію. В результаті своїх експериментів експерти визначили продукти, які можуть боротися з онкологією. Їх варто включити до свого раціону всім людям, не лише хворим на рак, щоб захистити свій організм від росту злоякісних пухлин.

Помідори. Завдяки вмісту антиоксидантних сполук – лікопіну та каротиноїдів, ці овочі перешкоджають появі ракових пухлин. Помідори треба вживати регулярно, щоб нівелювати рак шийки матки, рак шлунку та простати.

Завдяки вмісту антиоксидантних сполук – лікопіну та каротиноїдів, ці овочі перешкоджають появі ракових пухлин. Помідори треба вживати регулярно, щоб нівелювати рак шийки матки, рак шлунку та простати. Цибуля й часник містять у своєму складі фітохімічні речовини, які запобігають накопиченню канцерогенів у організмі людини. Американські вчені провели дослідження та виявили, що люди, які щоденно вживають ці овочі, практично не хворіють на деякі види раку – легенів, шкіри, прямої кишки.

містять у своєму складі фітохімічні речовини, які запобігають накопиченню канцерогенів у організмі людини. Американські вчені провели дослідження та виявили, що люди, які щоденно вживають ці овочі, практично не хворіють на деякі види раку – легенів, шкіри, прямої кишки. Бобові. Квасоля, боби та соя містять жирні кислоти, які пригнічують ріст ракових клітин. До того ж, бобові містять потужну частку клітковини та рослинного білка, які забезпечують ріст та розвиток усіх клітин організму.

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