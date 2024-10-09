Вчені назвали продукти, які допоможуть стати розумнішими: їжа, що активує роботу мозку

Щоб мозок добре працював до глибокої старості, треба включити до свого раціону ці продукти.

Харчування відіграє ключову роль у належному функціонуванні всіх систем організму, це також стосується роботи мозку. Науковці назвали ряд продуктів, які поліпшують мозкову діяльність. Розповідаємо, що треба їсти, щоб бути розумними і віддалити процес старіння мозку.

Які продукти поліпшують роботу мозку: їжа для гостроти розуму

Зелені й листові овочі. Капуста кале, шпинат, броколі мають потужний склад корисних сполук, які покращують розумову діяльність. Це вітамін К, лютеїн, фолієва кислота й бета-каротин. Дослідження науковців показали, що ця рослинна їжа уповільнює зниження когнітивних функцій та захищає мозок від старечих захворювань.

Капуста кале, шпинат, броколі мають потужний склад корисних сполук, які покращують розумову діяльність. Це вітамін К, лютеїн, фолієва кислота й бета-каротин. Дослідження науковців показали, що ця рослинна їжа уповільнює зниження когнітивних функцій та захищає мозок від старечих захворювань. Жирна риба є важливим джерелом поліненасичених жирних кислот омега-3. Це здорові жири, які нівелюють дію білка – бета-амілоїда, що відкладається в мозку людей, які страждають на хворобу Альцгеймера. Лікарі рекомендують їсти жирну рибу хоча б 2 рази на тиждень чи замінити її на авокадо, насіння льону, волоські горіхи.

є важливим джерелом поліненасичених жирних кислот омега-3. Це здорові жири, які нівелюють дію білка – бета-амілоїда, що відкладається в мозку людей, які страждають на хворобу Альцгеймера. Лікарі рекомендують їсти жирну рибу хоча б 2 рази на тиждень чи замінити її на авокадо, насіння льону, волоські горіхи. Ягоди містять флавоноїди, які покращують когнітивні функції та пам’ять. У 2012 році науковці провели дослідження, яке показало, що вживання двох порцій полуниці чи суниці на тиждень віддалило зниження пам’яті у жінок аж на три роки.

містять флавоноїди, які покращують когнітивні функції та пам’ять. У 2012 році науковці провели дослідження, яке показало, що вживання двох порцій полуниці чи суниці на тиждень віддалило зниження пам’яті у жінок аж на три роки. Чай та кава. Ці напої містять кофеїн, який не тільки підвищує рівень енергії та концентрації вранці. В дослідженні 2014 року, опублікованому в "The Journal of Nutrition", учасники, які постійно вживали напої з кофеїном, показали найкращі результати в тестах на розумові здібності.

Ці напої містять кофеїн, який не тільки підвищує рівень енергії та концентрації вранці. В дослідженні 2014 року, опублікованому в "The Journal of Nutrition", учасники, які постійно вживали напої з кофеїном, показали найкращі результати в тестах на розумові здібності. Волоські горіхи містять якісний рослинний білок та здорові поліненасичені жири. Дослідження науковців від 2015 року з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі показало позитивний зв'язок між вживанням грецьких горіхів та результатами когнітивних тестів. Цей продукт містить жирні кислоти омега-3 та альфа-ліноленову кислоту, які сприяють зниженню кров’яного тиску та захищають артерії від ламкості, що добре як для серця, так і для діяльності мозку.

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