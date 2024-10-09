Вчені назвали продукти, які допоможуть стати розумнішими: їжа, що активує роботу мозку

Щоб мозок добре працював до глибокої старості, треба включити до свого раціону ці продукти.
Харчування відіграє ключову роль у належному функціонуванні всіх систем організму, це також стосується роботи мозку. Науковці назвали ряд продуктів, які поліпшують мозкову діяльність. Розповідаємо, що треба їсти, щоб бути розумними і віддалити процес старіння мозку.
Які продукти поліпшують роботу мозку: їжа для гостроти розуму
- Зелені й листові овочі. Капуста кале, шпинат, броколі мають потужний склад корисних сполук, які покращують розумову діяльність. Це вітамін К, лютеїн, фолієва кислота й бета-каротин. Дослідження науковців показали, що ця рослинна їжа уповільнює зниження когнітивних функцій та захищає мозок від старечих захворювань.
- Жирна риба є важливим джерелом поліненасичених жирних кислот омега-3. Це здорові жири, які нівелюють дію білка – бета-амілоїда, що відкладається в мозку людей, які страждають на хворобу Альцгеймера. Лікарі рекомендують їсти жирну рибу хоча б 2 рази на тиждень чи замінити її на авокадо, насіння льону, волоські горіхи.
- Ягоди містять флавоноїди, які покращують когнітивні функції та пам’ять. У 2012 році науковці провели дослідження, яке показало, що вживання двох порцій полуниці чи суниці на тиждень віддалило зниження пам’яті у жінок аж на три роки.
- Чай та кава. Ці напої містять кофеїн, який не тільки підвищує рівень енергії та концентрації вранці. В дослідженні 2014 року, опублікованому в "The Journal of Nutrition", учасники, які постійно вживали напої з кофеїном, показали найкращі результати в тестах на розумові здібності.
- Волоські горіхи містять якісний рослинний білок та здорові поліненасичені жири. Дослідження науковців від 2015 року з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі показало позитивний зв'язок між вживанням грецьких горіхів та результатами когнітивних тестів. Цей продукт містить жирні кислоти омега-3 та альфа-ліноленову кислоту, які сприяють зниженню кров’яного тиску та захищають артерії від ламкості, що добре як для серця, так і для діяльності мозку.
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