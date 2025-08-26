Вчені назвали професії чоловіків, які зраджують найчастіше

Зрада / © Credits

Чоловіки, які займають керівні посади або залишаються без роботи, частіше зраджують своїм партнерам. Професія та соціальний статус виявляються вагомими чинниками позашлюбних зв’язків.

Це показало нове дослідження Інституту сімейних досліджень.

Хто найбільш схильний до зради

Дослідниця Венді Ванг проаналізувала дані Загального соціального опитування (GSS) в США та дійшла висновку: 18% чоловіків на високих керівних посадах (генеральні директори, лікарі, хірурги) зізнавалися у невірності. Серед безробітних чоловіків віком від 25 до 54 років від 1 до 5 осіб також мали позашлюбні стосунки.

«Чоловіки без роботи або ті, хто залежить фінансово від партнерки, часто відчувають себе неповноцінними. Це може штовхати їх шукати задоволення поза шлюбом», — зазначають експерти.

Жінки теж схильні до невірності

За даними GSS, 14% жінок визнають позашлюбні стосунки. Проте серед жінок на низькопрестижних посадах таких випадків 21%, тоді як на високих посадах лише 9%. Таким чином, робота і соціальний статус впливають на вірність обох статей по-різному.

Ознаки, на які варто звертати увагу

Професійний «ловець меду» Маделін Сміт радить: «Якщо чоловік ховає телефон під час спільного часу або ніколи не публікує ваші фото в соцмережах, це тривожні сигнали».

Вона додає, що відсутність прозорості у місцезнаходженні та приховування важливих деталей також можуть вказувати на невірність.

Експерти радять не ігнорувати підозрілі ознаки та відкрито обговорювати стосунки з партнером. Усвідомлення факторів ризику допомагає зберегти емоційне здоров’я та приймати зважені рішення.

