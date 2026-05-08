Вчені назвали вік, у якому люди почуваються найщасливішими: не 40 і не 50

У якому віці люди найщасливіші

Багато людей вважають, що справжнє щастя приходить у молодості або ж після досягнення фінансової стабільності у зрілому віці. Проте масштабні наукові дослідження показали зовсім неочікувані результати. Вчені з різних країн роками вивчали рівень задоволеності життям серед людей різного віку і дійшли висновку: відчуття щастя змінюється протягом життя хвилеподібно. Найцікавіше те, що пік внутрішньої гармонії багато хто переживає зовсім не в 40 чи 50 років.

У якому віці люди почуваються найщасливішими: несподівані висновки вчених

Згідно із результатами досліджень, проведених на основі опитувань десятків тисяч людей у різних країнах, один із найвищих рівнів щастя люди відчувають приблизно у 60-70 років. Особливо часто науковці називають вік близько 69 років. Саме у цей період багато людей починають менше хвилюватися через чужу думку, кар’єрні перегони та дрібні проблеми.

Такі висновки зробили дослідники, які аналізували рівень задоволеності життям серед людей віком від 17 до 85 років. Вони помітили цікаву закономірність: рівень щастя має так звану U-подібну форму.

Чому молоді люди не завжди найщасливіші

У молодому віці люди часто мають великі очікування від життя. Вони мріють про успіх, кар’єру, ідеальні стосунки та швидке досягнення цілей. Але саме завищені очікування нерідко стають причиною розчарувань і стресу.

Науковці пояснюють, що після 30-40 років багато людей переживають емоційний спад через утому, відповідальність, фінансові труднощі та постійне порівняння себе з іншими. Саме тому середній вік часто називають найскладнішим періодом життя.

Чому після 60 років люди стають щасливішими

У старшому віці багато людей починають інакше дивитися на життя. Вони менше переймаються тим, що про них думають інші, більше цінують спокій, родину та прості радощі.

Крім того, з роками люди краще навчаються контролювати емоції і легше переживають стресові ситуації. Дослідники зазначають, що саме внутрішня зрілість часто стає головною причиною відчуття гармонії у літньому віці.

Що показали масштабні дослідження

Одне з найвідоміших досліджень охопило понад 500 тисяч людей із Європи та США. Вчені виявили, що найнижчий рівень задоволеності життям зазвичай спостерігається у проміжку між 40 і 50 роками, після чого відчуття щастя знову починає зростати.

Також дослідники з’ясували, що люди після 60 років частіше відчувають вдячність за життя і більше цінують щоденні моменти, які раніше здавалися неважливими.

Від чого насправді залежить щастя

Науковці наголошують: вік — не єдиний фактор. На рівень щастя також впливають здоров’я, стосунки з близькими, фінансова стабільність, сон, фізична активність і навіть коло спілкування. Люди, які мають підтримку родини, хобі та відчуття потрібності, значно частіше називають себе щасливими незалежно від віку.

