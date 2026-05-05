Вчені назвали вітамін, який знижує ризик смерті на 60%: де його міститься найбільше

Питання довголіття та здоров’я завжди привертає увагу, і сучасні дослідження все частіше підкреслюють роль мікронутрієнтів у підтримці організму. Один із найважливіших серед них — вітамін D, дефіцит якого пов’язують із підвищеним ризиком хронічних захворювань і ослабленням імунітету. Саме тому важливо не лише знати про його користь, а й розуміти, з яких продуктів його отримувати і як правильно їх вживати.

Вітамін D — важливий елемент для організму

Вітамін D допомагає засвоювати кальцій, підтримує кістки, імунну систему і загальний тонус організму. Його достатній рівень пов’язують із кращим самопочуттям і зниженням ризику багатьох захворювань. Однак отримати його лише з їжі непросто, тому важливо вибирати продукти з його максимальною концентрацією.

Топ продуктів із найбільшим вмістом вітаміну D

Морська риба. Найбільше цього вітаміну міститься у жирній морській рибі. Лосось, скумбрія та оселедець — справжні лідери за його вмістом. Щоб зберегти максимум користі, їх краще запікати, готувати на пару або засолювати. Варто уникати тривалого смаження такої риби, це може знижувати поживну цінність.

Риб’ячий жир — ще більш концентроване джерело. Його вживають у невеликих кількостях, зазвичай у вигляді добавок або в чистому вигляді, але важливо дотримуватися дозування.

Яєчні жовтки також містять вітамін D. Найкраще їх вживати у вареному вигляді, щоб зберегти поживні речовини.

Печінка, особливо тріски та яловича, є ще одним потужним джерелом цього вітаміну. Її варто готувати недовго — тушкувати або запікати, щоб не втратити корисні властивості.

Молочні продукти, особливо збагачені вітаміном D, теж можуть допомогти підтримати його рівень. Найкраще вони засвоюються разом із жирами, тому не варто обирати повністю знежирені варіанти.

Вітамін D є жиророзчинним, тому для його кращого засвоєння важливо поєднувати продукти з корисними жирами. Також варто регулярно бувати на сонці, адже саме це є основним джерелом його синтезу в організмі. У холодну пору року або за нестачі сонячного світла можна розглянути додаткові джерела після консультації з лікарем.

