Чоловік з бородой / © pexels.com

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Нове дослідження європейських вчених показало, що середня чоловіча борода містить більше патогенних для людини бактерій, ніж найбрудніша ділянка собачої шерсті.

У межах дослідження, опублікованого в журналі European Radiology, вчені проаналізували зразки шкіри та слини 18 бородатих чоловіків віком від 18 до 76 років, а також зразки шерсті та слини 30 собак різних порід — від шнауцерів до німецьких вівчарок, передає Live Science.

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Науковці шукали колонії небезпечних для людини бактерій, але зовсім не для того, щоб присоромити власників борід. Головною метою було перевірити, чи безпечно людям користуватися тими самими апаратами МРТ, на яких раніше обстежували тварин. Оскільки томографи занадто дорогі для більшості ветеринарних клінік, собак обстежували у радіологічному відділенні однієї з європейських лікарень, де щороку проводять близько 8 000 МРТ-сканувань для людей.

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Результати виявилися несподіваними: саме люди були «бруднішими» пацієнтами. Чоловічі бороди містили значно більше потенційно інфекційних мікробів, ніж собача шерсть, а самі чоловіки залишали апарати МРТ більш забрудненими, ніж тварини.

«Оскільки апарат МРТ, який використовувався як для собак, так і для людей, регулярно дезінфікували після сканування тварин, бактеріальне навантаження на ньому було суттєво нижчим порівняно зі сканерами, якими користувалися виключно люди», — зазначили автори дослідження.

Як проводили експеримент

Під час дослідження вчені взяли мазки з пащі собак, які прийшли на планове МРТ головного або спинного мозку, а також зібрали зразки шерсті між лопатками — це «особливо негігієнічна» ділянка, де у тварин регулярно виникають шкірні інфекції. Після обстеження дослідники також взяли проби з трьох точок усередині самого томографа.

Паралельно команда зібрала бактеріологічні зразки з борід пацієнтів лікарні, які прийшли на власне МРТ. Усі чоловіки були відносно здоровими та не перебували на стаціонарному лікуванні протягом попереднього року.

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Що знайшли вчені

Аналізи показали, що високий рівень мікробів на шкірі та в слині мали всі 18 чоловіків, тоді як серед собак такий показник зафіксували лише у 23 із 30 тварин.

Крім того, у 7 чоловіків та 4 собак виявили патогенні для людини мікроби — бактерії, здатні викликати хвороби, якщо потраплять не в ту частину організму. Серед них:

Enterococcus faecalis — поширена кишкова бактерія, яка часто спричиняє інфекції сечовивідних шляхів у людей.

Staphylococcus aureus (золотистий стафілокок) — бактерія, що живе на шкірі та слизових оболонках до 50% дорослих людей, але може викликати серйозні ускладнення при потраплянні в кров.

Головний висновок — не про гоління

Попри вищі показники мікробів у чоловіків, автори роботи наголошують, що дослідження не закликає терміново братися за електробритву. Вчені зауважують, що немає жодних підстав вважати, ніби жінки мають менше бактеріальне навантаження, ніж бородаті чоловіки.

Справжня проблема полягає в тому, що люди залишають у лікарнях набагато більше потенційно небезпечних бактерій, ніж заведено думати, а звичайної поверхневої дезінфекції часто недостатньо. За оцінками фахівців, лише у лікарнях США щорічно фіксують близько 1,7 мільйона внутрішньолікарняних інфекцій, від яких помирає близько 100 000 пацієнтів на рік.

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«Головне питання полягає не в тому, чи варто дозволяти собакам проходити обстеження в наших лікарнях. Нам слід зосередитися на розумінні та сприйнятті гігієни, щоб усвідомити, що насправді становить реальну небезпеку та ризик для пацієнтів», — підсумували дослідники.

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