Вчені розкрили неочікувану причину хвороб: можна зупинити старіння

Старіння

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Вчені вважають, що зупинка клітинної смерті, відомої як некроз, може бути ключем до подолання старіння. Довгий час старіння вважалося повільним і неминучим процесом. Але нові дослідження пропонують інший погляд.

Про це пише Earth.

Науковці виявили, що в глибині клітинних процесів організму скоріш за все є вирішальний момент. Його можна змінити, призупинити або навіть повернути назад. Йдеться про некроз — форму неконтрольованої загибелі клітин.

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Дослідження провели вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL), LinkGevity та Європейського космічного агентства (ESA). Вони поставили некроз у центр процесів старіння та розвитку хвороб.

Некроз: не просто наслідок, а причина

У статті припускається, що некроз може бути не лише наслідком пошкодження, але й його причиною. Некроз — це хаотична форма загибелі клітин. Її спричиняють стрес, інфекція або травма. На відміну від контрольованої клітинної смерті, некроз пошкоджує сусідні тканини та викликає запалення. Дослідження показує: некроз — це не просто кінцева подія. Він є активним фактором старіння та хронічних захворювань.

«Ніхто насправді не любить говорити про смерть, навіть про смерть клітин. Можливо, саме тому фізіологія смерті так погано вивчена. І певним чином некроз — це смерть. Якщо гине достатня кількість клітин, гинуть і тканини, а потім помираємо ми. Питання в тому, що станеться, якщо ми зможемо призупинити або зупинити некроз», — зазначив доктор Кіт Сью з Центру здоров’я нирок і сечового міхура Університету Лондона.

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Хаотична загибель клітин поширює пошкодження

Клітини є будівельними блоками всіх живих організмів. Їхня смерть є природною та необхідною. Але це так, лише коли вона відбувається регульованим чином. У здорових системах клітини замінюються чистим та контрольованим способом. Цей процес відомий як апоптоз. Він допомагає органам регенеруватися та залишатися функціональними.

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Некроз — це інша справа. Він відбувається без певного порядку та мети. Коли він виникає, клітини розриваються. Вони виливають свій вміст у навколишні тканини. Це викликає запалення, поширює пошкодження та прискорює старіння.

«Некроз залишається одним з останніх рубежів медицини — спільною рисою, що об’єднує старіння, хвороби, космічну біологію та сам науковий прогрес», — сказала доктор Каріна Керн, провідний автор дослідження та генеральний директор LinkGevity.

Дисбаланс кальцію руйнує клітини

В основі некрозу лежить кальцій. Це мінерал, який допомагає регулювати функції клітин. Зазвичай клітини підтримують набагато вищий рівень кальцію зовні своїх мембран, ніж всередині. Цей градієнт допомагає контролювати життєво важливі процеси.

Коли кальцій надходить всередину, клітина руйнується. Вона виділяє токсини та запускає шкідливе запалення. «Коли клітини гинуть, це не завжди мирний процес для сусідів», — зазначив доктор Сью.

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Токсична загибель клітин пов’язує захворювання

Некроз запускає ефект доміно. У міру поширення токсичних матеріалів уражаються сусідні клітини. Це призводить до більшої загибелі клітин. Це посилює запалення та прискорює загальний занепад. З часом організм стає менш здатним до самовідновлення.

Дослідження виявляє зв’язки між некрозом та кількома хронічними захворюваннями. До них належать хвороба Альцгеймера, хвороби серця та ниркова недостатність. Ці захворювання часто вважаються непов’язаними. Але дослідники стверджують, що вони мають спільну рису: некроз.

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