Вчені розкрили таємницю зникнення птаха, що жив 120 млн років тому в Китаї (фото)
Вчені виявили в китайських музеях скам’янілі залишки птаха часів динозаврів, який помер, вдавившись великою кількістю каменів.
Вимерлий птах з Китаю загинув через каміння 120 мільйонів років тому. Він проковтнув понад 800 дрібних камінців.
Про це йдеться у дослідженні в журналі Palaeontologica Electronica.
Виявилося, що птах проковтнув більше 800 дрібних камінців — ймовірно, через хворобу — і намагався їх вивести, проте вони застрягли у стравоході. Вчені вважають, що така поведінка може допомогти зрозуміти, чому деякі лінії птахів вимерли разом із динозаврами, а інші продовжили існування до сучасності.
Як вчені з’ясували причину смерті
У музейній колекції провінції Шаньдун науковці натрапили на невідомий раніше зразок, який віднесли до групи ененціорнісових. Ці птахи жили у крейдовому періоді та мали примітивні риси, успадковані від динозаврів, зокрема зубчасті краї дзьоба та кігті на передніх лапах. За розміром птах не перевищував горобця, що дозволило виділити його в окремий вид — Chromeornis funkyi, названий на честь канадського музичного дуету Chromeo.
Щоб встановити, звідки з’явилися камінці у стравоході птаха, дослідники порівняли скам’янілість із іншими відомими випадками птахів, які проковтнули каміння. Спершу вони припускали, що камінці допомагали перетиранню їжі у шлунку. Проте жоден відомий вид не проковтував стільки камінців, а деякі фрагменти навіть виявилися не каменями, а глиняними кульками, які не могли брати участь у травленні. Вчені підтвердили, що птах дійсно проковтнув їх за життя, а не під час процесу скам’яніння. Єдиним логічним поясненням стало те, що це відбулося через хворобу.
Нагадаємо, раніше йшлося про птаха Хааста, який відомий як найбільший орел в історії, що мав розмах крил до трьох метрів і полював на гігантських птахів моа, зник разом зі своєю здобиччю 500–600 років тому в Новій Зеландії.