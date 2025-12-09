ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Вчені розкрили таємницю зникнення птаха, що жив 120 млн років тому в Китаї (фото)

Вчені виявили в китайських музеях скам’янілі залишки птаха часів динозаврів, який помер, вдавившись великою кількістю каменів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вчені розкрили таємницю зникнення птаха, що жив 120 млн років тому в Китаї (фото)

Скам’янілість птаха, що вдавився каменями і камені, що вчені виявили в його горлі після смерті Фото: Jingmai O’Connor

Вимерлий птах з Китаю загинув через каміння 120 мільйонів років тому. Він проковтнув понад 800 дрібних камінців.

Про це йдеться у дослідженні в журналі Palaeontologica Electronica.

Виявилося, що птах проковтнув більше 800 дрібних камінців — ймовірно, через хворобу — і намагався їх вивести, проте вони застрягли у стравоході. Вчені вважають, що така поведінка може допомогти зрозуміти, чому деякі лінії птахів вимерли разом із динозаврами, а інші продовжили існування до сучасності.

Такий вигляд, ймовірно, мав птах Chromeornis funkyi з крейдового періоду Фото: Sunny Dror

Такий вигляд, ймовірно, мав птах Chromeornis funkyi з крейдового періоду Фото: Sunny Dror

Як вчені з’ясували причину смерті

У музейній колекції провінції Шаньдун науковці натрапили на невідомий раніше зразок, який віднесли до групи ененціорнісових. Ці птахи жили у крейдовому періоді та мали примітивні риси, успадковані від динозаврів, зокрема зубчасті краї дзьоба та кігті на передніх лапах. За розміром птах не перевищував горобця, що дозволило виділити його в окремий вид — Chromeornis funkyi, названий на честь канадського музичного дуету Chromeo.

Щоб встановити, звідки з’явилися камінці у стравоході птаха, дослідники порівняли скам’янілість із іншими відомими випадками птахів, які проковтнули каміння. Спершу вони припускали, що камінці допомагали перетиранню їжі у шлунку. Проте жоден відомий вид не проковтував стільки камінців, а деякі фрагменти навіть виявилися не каменями, а глиняними кульками, які не могли брати участь у травленні. Вчені підтвердили, що птах дійсно проковтнув їх за життя, а не під час процесу скам’яніння. Єдиним логічним поясненням стало те, що це відбулося через хворобу.

Нагадаємо, раніше йшлося про птаха Хааста, який відомий як найбільший орел в історії, що мав розмах крил до трьох метрів і полював на гігантських птахів моа, зник разом зі своєю здобиччю 500–600 років тому в Новій Зеландії.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie