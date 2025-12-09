Вчені розкрили таємницю зникнення птаха, що жив 120 млн років тому в Китаї (фото)

Скам’янілість птаха, що вдавився каменями і камені, що вчені виявили в його горлі після смерті Фото: Jingmai O’Connor

Реклама

Вимерлий птах з Китаю загинув через каміння 120 мільйонів років тому. Він проковтнув понад 800 дрібних камінців.

Про це йдеться у дослідженні в журналі Palaeontologica Electronica.

Виявилося, що птах проковтнув більше 800 дрібних камінців — ймовірно, через хворобу — і намагався їх вивести, проте вони застрягли у стравоході. Вчені вважають, що така поведінка може допомогти зрозуміти, чому деякі лінії птахів вимерли разом із динозаврами, а інші продовжили існування до сучасності.

Реклама

Такий вигляд, ймовірно, мав птах Chromeornis funkyi з крейдового періоду Фото: Sunny Dror

Як вчені з’ясували причину смерті

У музейній колекції провінції Шаньдун науковці натрапили на невідомий раніше зразок, який віднесли до групи ененціорнісових. Ці птахи жили у крейдовому періоді та мали примітивні риси, успадковані від динозаврів, зокрема зубчасті краї дзьоба та кігті на передніх лапах. За розміром птах не перевищував горобця, що дозволило виділити його в окремий вид — Chromeornis funkyi, названий на честь канадського музичного дуету Chromeo.

Щоб встановити, звідки з’явилися камінці у стравоході птаха, дослідники порівняли скам’янілість із іншими відомими випадками птахів, які проковтнули каміння. Спершу вони припускали, що камінці допомагали перетиранню їжі у шлунку. Проте жоден відомий вид не проковтував стільки камінців, а деякі фрагменти навіть виявилися не каменями, а глиняними кульками, які не могли брати участь у травленні. Вчені підтвердили, що птах дійсно проковтнув їх за життя, а не під час процесу скам’яніння. Єдиним логічним поясненням стало те, що це відбулося через хворобу.

Нагадаємо, раніше йшлося про птаха Хааста, який відомий як найбільший орел в історії, що мав розмах крил до трьох метрів і полював на гігантських птахів моа, зник разом зі своєю здобиччю 500–600 років тому в Новій Зеландії.