Вчені розповіли, як ідеально варити яйця: новий метод приготування за 30 хвилин

Досягнення досконалості у приготуванні яйця завжди залежало від гармонійного поєднання ніжного, але пружного білка та м'якого, кремового жовтка, який не розсипається.

Багато кулінарів-аматорів користуються класичним способом варіння некрутих яєць за 5–6 хвилин або навіть застосовують метод "sous vide". Однак науковці вирішили з’ясувати, чи існує ще точніший підхід. Команда дослідників розробила інноваційний метод, що полягає у поперемінному зануренні яєць у гарячу та холодну воду протягом 30 хвилин. За їхніми словами, цей спосіб забезпечує ідеальний результат, підтверджений науковими дослідженнями, повідомляє ZME Science.

Група вчених під керівництвом професора Неаполітанського університету Федеріко II Емілії Ді Лоренцо та Ернесто Ді Майо провела дослідження, присвячене фізичним процесам, що визначають ідеальне приготування яєць. Результати їхньої роботи опублікували в журналі Nature Communications Engineering.

Науковці з’ясували, що білок і жовток тверднуть за різної температури: приблизно 65°C для жовтка і 85°C для білка. Звичайне варіння у киплячій воді змушує шукати компроміс, що часто призводить до перетверділого жовтка або недовареного білка. Щоб усунути цю проблему, дослідники створили метод періодичного варіння, за якого яйце по черзі занурюють у гарячу та холодну воду, забезпечуючи ідеальний баланс між текстурою білка і жовтка.

Використовуючи математичні моделі, що зазвичай застосовуються в матеріалознавстві, дослідники з’ясували, що чергування високих і низьких температур дозволяє досягти ідеальної консистенції яєчного білка і жовтка без компромісів. Вони розробили унікальний підхід, який передбачає занурення яйця у киплячу воду (100°C), а потім у значно холоднішу (30°C) з інтервалами у дві хвилини. Завдяки цьому білок набуває правильної структури, а жовток залишається ніжним і кремовим.

Однак цей метод приносить не лише ідеальну текстуру, а й додаткові переваги. Дослідження показало, що яйця, приготовані за цією технологією, містять більше антиоксидантів, зокрема поліфенолів, які позитивно впливають на здоров’я. Крім того, смаковий тест підтвердив, що завдяки періодичному нагріванню яйця мають більш гармонійну консистенцію, виразніший умамі-смак і меншу сухість порівняно з традиційними способами приготування.

За останніми даними, яйця залишаються одним із найпопулярніших продуктів у світі, а їхнє річне споживання перевищує 76 мільйонів тонн. З розвитком кулінарних технологій інноваційні підходи, зокрема періодичне нагрівання, можуть змінити традиційні методи приготування цього цінного джерела білка. Особливо це актуально для гастрономії, де прагнуть досягти ідеального балансу між смаком та користю для здоров’я.

Якщо хочете випробувати цей науковий метод приготування яєць, дотримуйтеся наступних кроків:

Доведіть воду в каструлі до кипіння (100°C). Опустіть яйце у киплячу воду на 2 хвилини. Перекладіть його у воду з температурою 30°C на наступні 2 хвилини. Повторіть чергування гарячої та холодної води 8 разів (загалом 32 хвилини). Очистьте яйце та насолоджуйтеся ідеальним поєднанням ніжного жовтка і пружного білка.

Це дослідження доводить, що навіть звичні продукти, як-от яйця, можна вдосконалити завдяки науковому підходу. Хоча метод здається доволі трудомістким, він відкриває новий вимір кулінарії, де фізика, користь і смак гармонійно поєднуються. Тож якщо наступного разу на кухні у вас знайдеться зайвих 30 хвилин, спробуйте цей нестандартний спосіб приготування – результат може вас приємно здивувати.

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