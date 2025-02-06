Вчені розповіли, як мегапотоп 16 років наповнював Середземне море: деталі вражають

5 мільйонів років тому Середземне море було просто великою територією солончаків.

Вчені виявили докази того, що близько 5 мільйонів років тому величезний "мегапотоп" заповнив Середземне море. Він відомий під назвою мегапотоп Занклін, який знову наповнив Середземне море водою, завершивши Мессинський пік солоності – період, коли Середземне море стало просто великою територією солончаків. Цей посушливий період тривав сотні тисяч років.

Про це пише пише Express US.

Міжнародна команда науковців виявила декілька геологічних структур неподалік південно-східної Сицилії, які свідчать про те, що в цьому регіоні сталася масштабна повінь.

"Мегапотоп Занклін був подією, яка викликала захоплення і страх через швидкість водного потоку, що перевершує будь-які відомі повені в історії. Наше дослідження пропонує найпереконливіші докази цієї екстраординарної події", – зазначив провідний автор дослідження Аарон Мікаллеф.

Під час Мессинського піку солоності Середземне море було відокремлене від Атлантичного океану, і вода повністю випарувалася, кардинально змінивши ландшафт. Раніше вчені вважали, що цей період закінчився поступово, і море заповнювалося водою протягом 10 тисяч років. Однак нещодавно виявлений корозійний канал між Кадиською затокою та морем Альборан спростував цю теорію, вказуючи на повінь, що тривала від двох до 16 років.

Середземномор'я виявилося відрізаним від Атлантичного океану / Ілюстрація: paubahi.com

В межах своєї роботи вчені вивчили понад 300 асиметричних обтічних хребтів, які прорізають Сицилійський поріг – це затонулий сухопутний перехід, що в минулому розділяв західний і східний середземноморські басейни.

"Форма цих хребтів схожа з ерозією, спричиненою великомасштабним бурхливим водним потоком з переважним північно-східним напрямком. Утворені хребти розкривають неймовірну силу мегапотопу Занклін і того, як він змінив ландшафт", – каже співавтор дослідження з Університету Саутгемптона Пол Карлінг.

Підводні хребти були покриті матеріалом, який був змитий зі схилів хребта і навколишньої території, що свідчить про те, що цей матеріал відклався дуже швидко і з великою силою. Форма та розташування каналу вказують на те, що він діяв як могутня вирва, що призвело до переповнення Сицилійського порога.

Команда розробила комп'ютерну модель мегаповені, щоб змоделювати, як могла поводитися вода. Модель припускає, що повінь могла досягати швидкості до 115 км/год.

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