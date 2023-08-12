Вчені виявили цікаву закономірність: собаки дійсно дарують людям щастя

Вчені з Університету співдружності Вірджинії (Virginia Commonwealth University) провели дослідження і дійшли висновку, що навіть короткочасне спілкування з собаками сприятливо позначається на стані організму людини. Так всього лише за 5-20 хвилин погладжування чотирилапого рівень гормону стресу кортизолу значно падає. Також спостерігається значне підвищення гормону щастя окситоцину.

При чому цей процес двосторонній. Тобто, коли собака взаємодіє з людиною, у неї також збільшується кількість окситоцину в організмі. Так стверджує професорка психіатрії та директорка Центру взаємодії людини і тварин в Університеті співдружності Вірджинії Ненсі Джі.

Підвищення рівня окситоцину в організмі людини покращує стан нервової системи та зміцнює імунітет. При цьому для гарного настрою не обов'язково заводити свого собаку, можна час від часу гладити улюбленців своїх друзів чи сусідів. У самому університеті навіть є спеціальні собаки-терапевти, які призначені для таких ось сеансів погладжування. Називають їх тут "собаки на виклик". Цікаво, що чотирилапих можна навіть на деякий час забирати з університету додому, якщо людина відчуває стрес.

Автори дослідження планують в майбуньому провести ще кілька експериментів, щоб довести свої результати за допомогою більших вибірок. Але вже зараз вони дійшли висновку: тварини дійсно корисні для нашого фізичного та психічного здоров'я.

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