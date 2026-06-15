Вчені вперше зазнімкували живу акулу-гобліна в океані: унікальні кадри

Акула Фото ілюстративне / © Associated Press

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Міжнародна група дослідників уперше отримала відеозапис загадкової акули-гобліна (Mitsukurina owstoni) у її природному середовищі існування на великих океанічних глибинах.

Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Fish Biology.

«Жива викопна» істота океану

Акула-домовик вважається одним із найдивовижніших мешканців океану. Вона має характерний видовжений ніс, а її щелепи можуть різко висуватися вперед для захоплення здобичі.

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Дослідники зафіксували на відео двох акул-гоблінів: одну в западині Тонга (на фото), а іншу поблизу острова Джарвіс. Фото: Центр глибоководних досліджень Університету Західної Австралії та Inkfish

Цей вид існує на Землі приблизно 125 мільйонів років, через що його часто називають «живою викопною».

Дві рідкісні зустрічі

Дослідникам вдалося зафіксувати одразу двох представників виду.

Першу акулу помітили поблизу острова Джарвіс у центральній частині Тихого океану ще 2019 року. Друга зустріч відбулася 2024 року в районі Тонганського жолоба на південному заході Тихого океану.

За словами авторів роботи, це перші достовірні кадри акул-домовиків, отримані безпосередньо в океані.

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«Акула-гоблін є однією з найхаризматичніших глибоководних тварин. Я ніколи не думав, що нам вдасться побачити її живою», — заявив директор Центру досліджень глибоководних екосистем Університету Західної Австралії Алан Джеймісон.

Рекордна глибина спостереження

Особливу увагу вчених привернула акула, зафіксована в Тонганському жолобі.

Її виявили на глибині близько 1997 метрів, що приблизно на 700 метрів глибше, ніж будь-яке попереднє спостереження цього виду.

Дослідники припускають, що це була самка.

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Великий самець віком понад 50 років

Інший екземпляр, помічений біля острова Джарвіс, виявився великим самцем завдовжки понад 3,4 метра.

За оцінками науковців, його вік міг перевищувати 51 рік.

Акулу зафіксували на глибині понад 1200 метрів під час плавання над підводною горою.

Раніше акул-гоблінів виявляли лише в окремих районах Атлантичного та Індійського океанів, а також біля берегів Японії, Тайваню, Австралії та західного узбережжя США.

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Нові спостереження значно розширюють відомий ареал цього виду та свідчать про те, що він може бути поширений у значно більшій частині Світового океану.

«Такі відкриття показують, наскільки мало ми все ще знаємо про глибини океану. Тепер акулу-домовика можна включити до регіональних програм охорони та списків біорізноманіття», — зазначив автор дослідження Аарон Джуда з Гавайського університету.

Науковці наголошують, що навіть у XXI столітті океан продовжує приховувати істот, про яких людство знає вкрай мало, а нові технології дозволяють відкривати раніше недоступний світ глибоководних мешканців.

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