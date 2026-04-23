Вчені виявили гігантських "монстрів" віком 100 млн років: який вигляд вони мали

Восьминіг (ілюстративне фото)

У стародавніх океанах пізнього крейдового періоду, від 72 до 100 мільйонів років тому, панували колосальні восьминоги завдовжки до 19 метрів. Нове дослідження доводить, що ці гігантські безхребетні не лише конкурували з тогочасними морськими рептиліями, як-от мозазаврами, а й могли на них полювати.

Про це пише Daily Mail.

Результати роботи вчених з Університету Хоккайдо опубліковані в журналі Science. Дослідники виявили докази існування двох нових видів давніх родичів восьминогів після повторного вивчення 15 великих скам’янілих щелеп. Найбільший з них — Nanaimoteuthis haggarti — сягав 19 метрів у довжину, що значно перевищує розміри сучасного лондонського автобуса (11 м) та вдесятеро більше за середній зріст людини.

Інший вид, Nanaimoteuthis jeletzkyi, також був активним хижаком, але мав скромніші розміри — до 8 метрів завдовжки. Аналіз скам’янілих щелеп показав значний знос їхніх країв, що свідчить про активний спосіб життя. Вчені виявили довгі подряпини на поверхні щелеп, які вказують на динамічне дроблення твердих скелетів і кісток здобичі потужними укусами.

Гігантський восьминіг. / © dailymail.co.uk

«Цей значний знос свідчить про динамічне дроблення твердих скелетів», — зазначили представники команди з Університету Хоккайдо.

Розмір гігантського восьминога у порівнянні з іншими. / © Science

Повідомляється, що знос щелеп був нерівномірним: восьминоги мали «улюблену» сторону для пережовування їжі. У сучасному тваринному світі таку асиметрію пов’язують із високим рівнем когнітивних функцій. Це дає підстави стверджувати, що стародавні восьминоги вже мільйони років тому мали розвинений мозок та складну поведінку.

Ці істоти еволюціонували, обмінявши твердий панцир на м’яке тіло. На думку експертів, саме це дозволило їм стати надзвичайно рухливими, отримати гострий зір та високий інтелект. Навіть без зовнішнього захисту вони стали найбільшими безхребетними своєї епохи й домінували в океані нарівні з великими акулами.

Вчені підсумовують, що задовго до появи сучасних хижаків восьминоги розвинули будову тіла, яка дозволяла їм бути повноправними володарями морських екосистем та успішно конкурувати з гігантськими морськими плазунами.

Нагадаємо, під час розкопок на місці стародавнього поселення Віндонісса у Швейцарії археологи виявили залишки найдавнішого римського військового табору та унікальний обвуглений хліб віком 2000 років.