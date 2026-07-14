Вчені виявили найбільш привабливі риси обличчя у чоловіків і жінок

Жінка та чоловік / © Pexels

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Краса залишається поняттям суб’єктивним, однак окремі риси обличчя викликають симпатію у більшості людей незалежно від особистих уподобань. До такого висновку дійшла міжнародна група дослідників після аналізу сотень тривимірних моделей людських облич.

Результати роботи опубліковано в науковому журналі Progress in Orthodontics.

У дослідженні взяли участь 601 молода людина, обличчя яких було відскановано за допомогою 3D-технологій. На кожній моделі науковці позначили 716 цифрових орієнтирів, що дозволило детально проаналізувати геометрію обличчя, а не окремі параметри на кшталт ширини носа чи довжини підборіддя.

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Після цього шість незалежних експертів — троє чоловіків і троє жінок — оцінили кожне обличчя за шкалою від 0 до 100 балів.

Які жіночі риси обличчя люди вважають найпривабливішими

Аналіз показав, що найвищі оцінки отримували жіночі обличчя зі спільними особливостями:

більш вузька та струнка форма обличчя;

менш виражені щоки;

вузький ніс із трохи висунутим уперед кінчиком;

повніша верхня губа;

чіткіші контури обличчя.

За словами авторів роботи, загалом привабливість асоціювалася з більш «кутовими» рисами та меншою округлістю обличчя, за винятком губ, які, навпаки, були повнішими.

Саме такими рисами, на думку дослідників, вирізняються відомі моделі й акторки, зокрема Марго Роббі та Ельза Госк.

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Які чоловічі риси визнали найпривабливішими

Для чоловіків зв’язок між формою обличчя та привабливістю виявився менш однозначним. Водночас найвищі оцінки отримували чоловіки з такими рисами:

чітко окреслена кутова форма обличчя;

виражене підборіддя;

добре помітна лінія нижньої щелепи;

більш рельєфна надбрівна зона.

Подібними особливостями володіють британський манекенник Девід Генді та актор Генрі Кавілл, яких часто називають одними з найпривабливіших чоловіків сучасності.

Чому це важливе дослідження

Автор експерименту Георгіос Канавакіс із Національного і Каподистрійського університету Афін наголошує, що фізична привабливість впливає на багато сфер життя — від першого враження та знайомств до професійних можливостей і романтичних стосунків.

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За його словами, попри поширену думку про повну суб’єктивність краси, численні наукові роботи свідчать, що люди досить часто сходяться в оцінках привабливості.

При цьому не існує одного «ідеального» носа чи підборіддя. Привабливість формується завдяки гармонійному поєднанню багатьох дрібних особливостей обличчя.

Науковці вважають, що результати дослідження можуть стати корисними для лікарів, ортодонтів і пластичних хірургів, які займаються реконструктивними або естетичними операціями.

Раніше інше масштабне дослідження, у якому проаналізували понад 1,5 млн оцінок облич людей із різних країн, показало, що жіночі обличчя загалом отримують вищі оцінки привабливості, ніж чоловічі. Особливо високо красу жінок оцінювали самі жінки.

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На думку фахівців, однією з можливих причин може бути те, що надто виражені маскулінні риси нерідко асоціюються зі схильністю до агресії або меншою відкритістю.

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