Вчені вирахували, як часто треба міняти кухонні губки: про це треба знати кожному

Як часто треба міняти кухонні губки / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, як часто треба замінювати кухонні губки, як правильно їх дезінфікувати, щоб вони служили довше. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Скільки мікробів насправді живе на кухонній губці

М’яка, волога і пориста структура губки — ідеальне середовище для розмноження мікробів. До того ж, на ній часто залишаються рештки їжі та миючих засобів, а це справжній рай для бактерій.

Вчені провели дослідження і виявили, що на кожному квадратному сантиметрі кухонної губки може міститися до 4 мільйонів бактерій 362 видів. Це значно більше, ніж на кришці унітазу чи в раковині ванної кімнати.

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У процесі дослідження науковці використовували губки для миття посуду, протирання стільниць і раковин. Уже через два тижні на них виявили небезпечні патогени, зокрема кишкову паличку, навіть без контакту із сирим м’ясом.

Отже, чим довше користуватися однією губкою, тим більше на ній накопичується органіки, яка є ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Якщо її ретельно не промивати після кожного використання, кількість бактерій зростає в рази.

Як часто потрібно змінювати губку

Мікробіологи рекомендують регулярно замінювати кухонні губки.

За щоденного використання замінювати губку треба кожні 10 днів.

За рідшого використання варто замінювати кожні 4-6 тижнів.

Якщо губка покрилася слизом, має неприємний запах чи потемніння, її треба замінювати негайно.

Як продезінфікувати кухонну губку, щоб служила довше

Якщо ви не хочете викидати губку кожного тижня, важливо знати способи її дезінфекції:

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Кип’ятіння. Прокип’ятіть губку у воді упродовж п’яти хвилин.

Мікрохвильова піч . Злегка намочіть губку, потім вичавіть і покладіть у мікрохвильовку. Увімкніть піч на хвилину на повну потужність.

Замочування. Замочіть кухонні губки у розчині з оцту й води на 30 хвилин.