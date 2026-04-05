Вчені виростили шкіру тиранозавра і зшили з неї сумку за $663 тисячі (фото)

У Нідерландах презентували незвичний науково-дизайнерський проєкт — сумку, виготовлену з матеріалу, який відтворили на основі колагену тиранозавра. Виріб показали в музеї Art Zoo в Амстердамі, а згодом планують виставити на аукціон зі стартовою ціною близько 663 тис. доларів.

Про це пише usatoday.

Над розробкою працювали одразу кілька команд — креативна агенція VML, біотехнологічна компанія The Organoid Company та стартап Lab-Grown Leather. Вони використали фрагменти білків, знайдені у викопних рештках динозавра, і за допомогою сучасних технологій відтворили структуру колагену.

Далі вчені синтезували відповідну ДНК і виростили клітини, які сформували матеріал, подібний до натуральної шкіри. Особливість технології в тому, що тканина утворюється самостійно без жорсткого каркасу, а сам матеріал є біорозкладним і не потребує традиційної хімічної обробки.

Сумка зі штучної шкіри T-Rex Фото: vml

Готову «шкіру» передали дизайнеру Міхалу Хадасу, який створив з неї ексклюзивну сумку темного бірюзового відтінку з декоративними елементами у вигляді подвійної спіралі ДНК. За задумом автора, аксесуар поєднує мотиви футуризму та історичних артефактів.

У компанії VML зазначають, що метою проєкту було не створення імітації звичних матеріалів, а розробка принципово нового продукту, який може зацікавити індустрію розкоші.

Що кажуть науковці

Частина науковців ставиться до цієї ідеї скептично. Зокрема, палеонтологи наголошують, що повноцінної ДНК чи шкіри тиранозавра не збереглося, тому говорити про повну автентичність матеріалу некоректно.

Після завершення виставки технологію планують запропонувати брендам — спочатку для створення люксових аксесуарів, а згодом і для інших галузей, зокрема автомобільної.

Нагадаємо, вчені виявили гігантського тиранозавра, якому 74 мільйони років. Цей величезний тиранозавр відноситься до пізнього кампанського ярусу — він був значно старшим, ніж більшість інших тиранозаврів, які з’явилися вже наприкінці ери динозаврів.