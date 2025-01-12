Вчені з’ясували, в якому віці людина почувається найбільш нещасною

Науковці провели дослідження, яке показало, що люди у певному віці переживають емоційну кризу, хоча до цього були щасливі.

Американські вчені провели опитування людей зі 132 країн світу. І з’ясували наступне: незалежно від їхнього сімейного стану, соціального статусу, роботи чи освіти виявилося, що задоволеність життям практично кожного опитуваного досягає найнижчої точки в одному й тому ж віці – це 47 років.

Чому люди почуваються нещасними саме у віці 47 років

Напевно кожному відомий термін «криза середнього віку». Якщо раніше багато хто не вірив у це чи висміював, то наразі вчені встановили, що ця криза таки існує.

То звідки у людей зі стабільним життям та гарною зарплатою береться це невдоволення життям? Науковці роблять припущення, що це може бути пов’язаним із повним переосмисленням своїх життєвих цінностей. У 45+ людину вже не радують її здобутки й успіхи, які задовольняли колись, більше немає емоційного наповнення від колишніх друзів та знайомих. Це не тому, що все втратило свій сенс, а тому, що на перший план виходять зовсім інші речі.

Однак учені переконують, що така криза швидко минає, щойно людина знаходить нове захоплення, можливо, змінює напрям діяльності та знайомиться з новими людьми. Також дослідження ясно показує, що емоційна крива має форму літери U. Досягнувши найнижчої точки в 47 років, лінія щастя знову рухається вгору. І поступово емоційна криза минає, а настрій та загальне самопочуття покращуються.

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