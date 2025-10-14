Вчені заявили про нову пандемію, яка може забрати понад 7 млн життів

Наступна пандемія — неминуча - вчений США / © pixabay.com

Відомий епідеміолог з США попередив, що наступна пандемія може бути значно смертоноснішою за COVID-19.

Про це йдеться на ladbible.

Американський експерт з інфекційних хвороб Майкл Т. Остергольм стверджує, що наступна пандемія, яку він назвав «The Big One» («Велика»), може забрати життя понад семи мільйонів людей лише у США, а загальна кількість жертв у світі буде набагато більшою.

У своїй новій книзі, написаній разом із журналістом Марком Олшейкером, він розповів про «гіпотетичний, але цілком можливий» сценарій виникнення нової, ще смертоноснішої епідемії.

Як може початися епідемія «The Big One»

За описом ученого, все починається з смерті немовляти на кордоні Кенії та Сомалі, де місцевий медик, намагаючись допомогти, стає «суперрозповсюджувачем» вірусу, не підозрюючи, що сам інфікований. Так інфекція починає поширюватися континентами.

«Це буде, наче біологічна бомба. Світ знову опиниться у вогні», — попереджає Остергольм.

Він наголошує, що питання не в тому, чи станеться це, а коли саме — «це не варіант, а неминучість».

Уроки минулих пандемій

Автори зазначають, що COVID-19 був лише «попередженням» — і людство має підготуватися краще. У книзі наводяться слова лауреата Нобелівської премії Джошуа Ледерберга.

«Жоден із нас не буде в безпеці, доки всі не будуть у безпеці. Бактерії та віруси не визнають державних кордонів… Мікроб, який учора вразив дитину на іншому континенті, завтра може стати початком глобальної пандемії», — каже він.

На думку експертів, світ повинен створювати нові ефективні вакцини, розвивати виробничі потужності для швидкого реагування та нарешті зрозуміти, що «жодна країна не виживе поодинці».

Однак Остергольм визнає, що справжня глобальна координація малоймовірна, але підкреслює, що це «не зменшує важливості підготовки».

«Ми постійно живемо у значно більшій небезпеці від мікробних ворогів, ніж від людських», — наголошує професор.

Хоч сценарій «The Big One» є гіпотетичним, він змушує замислитися: чи готовий світ до наступної великої пандемії.

Нагадаємо, ВООЗ оприлюднила новий звіт, у якому попереджає про глобальну загрозу антибіотикорезистентних бактерій. Щороку вони стають причиною понад мільйона смертей, а до 2050-го ця цифра може зрости майже вдвічі — до 1,9 млн.