Вчені з’ясували, чи безпечні електроні цигарки під час вагітності: дослідження вражає

Вчені з’ясували, чи безпечні електроні цигарки під час вагітності / © Associated Press

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Нове дослідження виявило, що вейпінг під час вагітності може серйозно зашкодити здоров’ю дитини, навіть якщо електронні сигарети не містять нікотину. Популярність вейпінгу зростає, але його повні ризики для здоров’я ще не до кінця вивчені. Багато американців почали вейпити як безпечнішу альтернативу курінню, не усвідомлюючи потенційних наслідків.

Про це повідомляє Unilad.

Небезпека для майбутніх поколінь

Дослідження показало, що навіть безнікотинові вейпи можуть спричинити значні проблеми зі здоров’ям та вади розвитку у ненароджених дітей. Як зазначає провідний автор дослідження Джеймс Крей, професор анатомії Медичного коледжу Університету штату Огайо: «Більшість користувачів — це молоді люди та підлітки, тож ми говоримо про людей, які перебувають у піковому репродуктивному віці.»

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Він також додав, що розвиток голови плода відбувається дуже рано, тому «люди можуть використовувати ці продукти і навіть не усвідомлювати, що вони вагітні, що викликає велике занепокоєння.»

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Що показало дослідження?

Хоча це дослідження є невеликим, воно наводить на думку, що безнікотиновий вейпінг є небезпечним. Крей підкреслив, що його команда виявила, як вейпінг може змінювати розвиток плода, зокрема форму черепа.

Дослідники проводили експерименти на вагітних мишах, піддаючи їх впливу двох рідин, які створюють «удар в горло» та хмару пару під час вейпінгу. Результати показали, що багато новонароджених мишей мали вкорочені черепи, вужчі риси обличчя та нижчий рівень народжуваності.

«Вейпінг не містить нікотину, і він все ще впливає на розвиток черепа в нашій моделі, чого ми не очікували. Ми бачимо послідовне звуження всіх рис обличчя… загалом вони вужчі та трохи коротші, що імітує деякі спостережувані зміни, які ми бачимо у дітей.»

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Також було зафіксовано «невелике зниження ваги» у потомства. Результати дослідження, підкреслюють необхідність подальших досліджень впливу вейпінгу, як з нікотином, так і без нього, оскільки його популярність продовжує зростати.

Нагадаємо, унікальний випадок стався з 20-річною Шарлоттою, яка народила свою першу дитину всього через 17 годин після того, як дізналася про свою вагітність.