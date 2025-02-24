Вчені знайшли "формулу успіху": які якості характеру допомагають розбагатіти

Вчені з Великої Британії та Норвегії, як пише ресурс Wiley, у своєму дослідженні вивчали взаємозв'язок між особистісними якостями та здатністю заробляти великі гроші. Під час експерименту виявилося, що певні риси характеру безпосередньо пов'язані з високим рівнем доходу, незалежно від статі й рівня освіти. Експерти хотіли визначити, які якості особистості впливають на фінансове благополуччя у зрілому віці.

Як проходив експеримент

У дослідженні взяли участь понад 3 тисячі осіб віком від 31 до 50 років. Піддослідним дали пройти тест "Великої п'ятірки", в якому вони оцінювали свої ключові риси характеру. Також учасники експерименту надали вченим усі дані про свої доходи, накопичення, інвестиції тощо. Ще науковці зібрали інформацію про вік, освіту та місце проживання піддослідних.

Що таке тест "Великої п'ятірки".

Дослідження ґрунтувалося на п'яти ключових рисах особистості:

Екстраверсія – товариськість, енергійність, ініціативність. Доброзичливість – вміння знаходити спільну мову, емпатія. Сумлінність – організованість, відповідальність, здатність до планування. Невротизм – рівень емоційної стійкості. Відкритість новому – допитливість, креативність, готовність до змін.

Вчені проаналізували відповіді та дані учасників експерименту й визначили, що сумлінність є ключовим фактором багатства. Бо саме ті люди, які мають високий ступінь організованості та сумління, частіше за інших досягають фінансового успіху, навіть не маючи вищої освіти.

На друге місце за значущістю науковці поставили екстраверсію. Комунікабельність важлива, але ключової ролі не грає, хоча допомагає налагоджувати корисні зв’язки.

А перепоною до фінансового успіху вчені вважають невротизм. Люди, які емоційно нестабільні, мають складнощі у спілкуванні, прийнятті важливих рішень та в управлінні своїми фінансами.

Науковці зазначили, що на фінансовий успіх зовсім не впливає стать, і ще менше – соціальний статус. Ключовими є організованість, цілеспрямованість і вміння планувати. Це допомагає не лише багато заробляти, а й правильно керувати своїм капіталом. А надмірна імпульсивність може стати серйозною перешкодою на шляху до багатства та успіху.

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