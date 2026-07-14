Вчені знайшли простий спосіб охолодити будинок без кондиціонера: секрет у звичайному йогурті

Спека / © www.freepik.com/free-photo

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Під час літньої спеки багато людей шукають прості й недорогі способи охолодити житло без використання кондиціонера. Один із таких варіантів запропонував дослідник з Університету Лафборо — він радить наносити тонкий шар звичайного йогурту на зовнішній бік вікон.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Старший викладач зі здорового будівництва доктор Бен Робертс вивчав бюджетні методи, які допомагають запобігти перегріванню будинків. За його словами, після нанесення на скло йогурт утворює тонку плівку, що відбиває частину сонячного випромінювання та зменшує кількість тепла, яке потрапляє до приміщення.

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Щоб перевірити ефективність цього способу, дослідники провели експеримент із двома однаковими тестовими будинками. В одному з них зовнішній бік вікон покрили йогуртом, тоді як інший залишили без жодних змін. Під час випробувань температура всередині будинку з йогуртом у середньому була нижчою приблизно на 0,6°C, а в періоди найсильнішої спеки різниця сягала 3,5°C.

Доктор Робертс наголосив, що головна мета такого методу — не охолодити вже нагріте приміщення, а зменшити потрапляння сонячного тепла всередину впродовж дня. Саме тому команда зосередилася на пошуку доступних і простих способів затінення вікон.

Незвичайний лайфгак викликав жваве обговорення у Мережі. Після того як організація Which? опублікувала відео про цей метод, користувачі соцмереж поставилися до нього скептично. Одні жартували, що така ідея привабить мух, інші сумнівалися через можливий запах, а дехто прямо заявив, що не готовий випробовувати такий спосіб.

Втім, дослідник запевнив, що після висихання йогурт не має неприємного запаху, а сама плівка висихає приблизно за 30 секунд.

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Також команда перевірила й інший спосіб захисту від спеки. За словами доктора Робертса, використання фольги на вікнах виявилося ще ефективнішим: під час експериментів вона допомагала знизити температуру в приміщенні приблизно на 6°C.

Нагадаємо, тривала спека та відсутність дощів можуть стати серйозним випробуванням для рослин. Раніше ми повідомляли, як врятувати город і сад під час спеки.

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