Вчені знайшли сліди справжніх піратів Карибського моря: що відомо про знахідку

На Багамах вперше знайшли затонулі піратські кораблі. Фото: Wreckwatch TV

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На Багамах археологи знайшли уламки шести затонулих кораблів, три з яких — піратські. Це перші в історії реальні докази, які відкопали в гавані Нассау. Саме в цьому місті колись ховалися легендарні капітани Чорна Борода та Каліко Джек.

Про це повідомляє The Guardian.

Про результати унікального дослідження повідомили співкерівники проєкту — британський морський археолог доктор Шон Кінгслі та багамський історик доктор Майкл Пейтман.

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Дослідникам уперше в історії дозволили зануритися в закритій зоні гавані Нассау. Попри те, що дно там сильно пошкоджене днопоглиблювальними роботами, археологи знайшли спалений дерев’яний корпус корабля, залізну та палубні гармати, точильний камінь для шабель і 25 мушкетних куль.

За однією з версій, спалений корпус може належати легендарному флагману «Фенсі» найрозшукуванішого пірата XVII століття Генрі Ейвері. Також на місці розкопок виявили уламки пізнішого англійського торговельного судна 1740-х років із залишками цегли з кухонного камбуза, пляшками з-під вина та 143 глиняними люльками для тютюну лондонського виробництва.

Ця знахідка свідчить про перетворення Нассау на звичайний цивільний порт після подолання піратської анархії. Експедиція проходила в екстремальних умовах через небезпечні припливні течії та велике скупчення акул.

За словами доктора Шона Кінгслі, знайдені уламки — це лише верхівка айсберга, і навколо гавані можуть ховатися ще десятки кораблів. Він зізнався, що був шокований збереженням дерев’яного корпусу судна, яке колись слугувало інструментом терору морських розбійників. Дослідник також додав, що робота з цим об’єктом стала для нього унікальним та глибоко емоційним досвідом.

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«Спалювання кораблів до ватерлінії було сумнозвісною тактикою приховування тяжких злочинів від влади. Корпус „Нассау“ має всі ознаки піратських витівок. Корабель був добре озброєний, особливо поворотними гарматами… Встановлені на палубних поручнях, ці протипіхотні гармати обстрілювали ворожі екіпажі», — пояснив доктор Майкл Пейтман.

Стосовно голлівудського образу піратів Шон Кінгслі зауважив, що попри загальну любов до цієї легенди, реальне життя морських розбійників та доля їхніх дерев’яних кораблів залишаються маловідомими.

Крім того, на одному зі знайдених суден, яке виявилося англійським торговельним кораблем, археологи не знайшли іншого вантажу, окрім вина та вишуканих люльок.

Про складнощі підводних робіт розповів режисер проєкту Кріс Аткінс. Він наголосив, що експедиція була вкрай ризикованою через небезпечні припливні течії та велику кількість акул, тому шанси нічого не знайти були дуже високими. Утім, Шон Кінгслі додав, що під водою дослідники та хижаки не заважали одне одному, оскільки команда з повагою поставилася до їхнього середовища.

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