Вчимося доглядати за вибагливою ягодою: чим підживити навесні лохину для багатого урожаю

Навіть кілька кущиків садової лохини можуть дати великий урожай за належного догляду.

Хоча в лісі ця культура дає урожай і без підживлення, чинити так з садовою рослиною не можна. Як мінімум, варто звернути увагу, що лохина потребує кислого ґрунту. А тому на ділянці його доведеться додатково підкислювати за необхідності. Не слід забувати і про підживлення.

Як підживлювати лохину навесні: коли вносити добрива

Перше підживлення лохини навесні проводять наприкінці березня — на початку квітня. Головною ознакою того, що пора вносити добрива, є набряклі бруньки, які вже з'явилися на гілках.

Вдруге підживлення вносять приблизно наприкінці травня — на початку червня, коли рослина вже відцвіте.

Третє та останнє підживлення варто планувати на період збирання урожаю.

Чим поливати лохину в домашніх умовах

Вперше навесні фахівці радять вносити азотовмісні добрива, які допоможуть рослині зростати після зими, наситять необхідними корисними речовинами. Найкращим варіантом будуть нітроамофоска або сульфат амонію. Їх рекомендовано вносити одразу після поливання ґрунту.

Після цього землю під кущиками мульчують торфом, сосновими шишками чи іншими матеріалами.

На друге підживлення необхідно підготувати сульфат магнію або сульфат калію.

Чим заборонено підгодовувати лохину

Під кущики фахівці не радять вносити золу, перегній, гній, послід. Вони роблять ґрунт лужним, а лохина полюбляє кисле середовище. Після такого "підживлення" рослина не дасть великого урожаю і може навіть припинити зростання.

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