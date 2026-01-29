Вчорашня каша: яку сміливо можна розігрівати повторно, а якій складно дати другий шанс

Іноді у багатьох людей виникає запитання: що робити з учорашньою кашею — розігрівати чи без жалю попрощатися? Викидати шкода, а їсти без упевненості досить ризиковано. Насправді все значно простіше: доля вчорашньої каші залежить не від часу зберігання, а від виду крупи та способу подальшого використання. Одні каші створені для кулінарного перевтілення, інші ж не переносять повторного розігрівання. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Манна каша. Ідеальна основа для запіканок і солодких десертів. Після холодильника вона стає густішою та зручнішою для формування. Достатньо додати яйце, трохи сиру або фруктів — і вийде повноцінна нова страва.

Пшоняна каша. Одна з найкращих для повторного розігрівання. Також з неї легко приготувати ароматні оладки чи котлетки. Трохи борошна та яйце — і нова страва буде ще смачнішою.

Перлова каша — справжній чемпіон зі стійкості. Вона добре зберігає форму, не розпадається та не псується. Саме її найчастіше використовують повторно: як гарнір, як основу для салатів, для запіканок або начинок.