Вчорашня каша: яку сміливо можна розігрівати повторно, а якій складно дати другий шанс
Що робити, якщо залишилася вчорашня каша; кулінарні поради для досвідчених господинь.
Іноді у багатьох людей виникає запитання: що робити з учорашньою кашею — розігрівати чи без жалю попрощатися? Викидати шкода, а їсти без упевненості досить ризиковано. Насправді все значно простіше: доля вчорашньої каші залежить не від часу зберігання, а від виду крупи та способу подальшого використання. Одні каші створені для кулінарного перевтілення, інші ж не переносять повторного розігрівання. Про це пише ресурс «Радіо Трек».
Яким кашам можна сміливо дати другий шанс
Манна каша. Ідеальна основа для запіканок і солодких десертів. Після холодильника вона стає густішою та зручнішою для формування. Достатньо додати яйце, трохи сиру або фруктів — і вийде повноцінна нова страва.
Пшоняна каша. Одна з найкращих для повторного розігрівання. Також з неї легко приготувати ароматні оладки чи котлетки. Трохи борошна та яйце — і нова страва буде ще смачнішою.
Перлова каша — справжній чемпіон зі стійкості. Вона добре зберігає форму, не розпадається та не псується. Саме її найчастіше використовують повторно: як гарнір, як основу для салатів, для запіканок або начинок.
Рисова каша. Чудово підходить для запіканок, солодких кульок або навіть солоних варіантів із зеленню та сиром. У таких випадках каша перетворюється на нову страву з іншим смаком і текстурою.
Каші, яким можна дати другий шанс, але є нюанси
Вівсянка. Після охолодження часто стає липкою та важкою. Її можна один раз розігріти, додавши трохи молока чи води, але для кулінарних експериментів вона не підходить.
Кукурудзяна каша. Швидко твердне й втрачає ніжність. Якщо і використовувати, то лише після ретельного прогрівання та з додатковою рідиною.