ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Вдарила потужна магнітна буря: хто у небезпеці і як себе вберегти

За даними науковців, очікуються тривалі геомагнітні збурення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 9 вересня, очікується потужна магнітна буря. Метеоактивність очікується з К-індексом магнітної бурі — 5 (червоний).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Початок високошвидкісного потоку з корональної діри підвищив швидкість сонячного вітру до — 600 км/с протягом останніх 24 годин. Окрім того, днями стався викид сонячної плазми.

Підвищена геомагнітна активність, за прогнозами, може зберігатися ще близько двох діб. Очікується, що вона досягне STORM G2.

Магнітна буря 9 вересня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 9 вересня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

  • дотримуватися режиму сну;

  • пити достатньо води;

  • уникати надмірних фізичних навантажень;

  • більше гуляти на свіжому повітрі;

  • обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

  • контролювати артеріальний тиск.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie