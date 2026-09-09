Вдарила потужна магнітна буря: хто у небезпеці і як себе вберегти

Магнітна буря / © Associated Press

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У середу, 9 вересня, очікується потужна магнітна буря. Метеоактивність очікується з К-індексом магнітної бурі — 5 (червоний).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Початок високошвидкісного потоку з корональної діри підвищив швидкість сонячного вітру до — 600 км/с протягом останніх 24 годин. Окрім того, днями стався викид сонячної плазми.

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Підвищена геомагнітна активність, за прогнозами, може зберігатися ще близько двох діб. Очікується, що вона досягне STORM G2.

Магнітна буря 9 вересня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води;

уникати надмірних фізичних навантажень;

більше гуляти на свіжому повітрі;

обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

контролювати артеріальний тиск.

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