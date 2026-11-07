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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Вдарила потужна магнітна буря: хто у небезпеці і як себе вберегти

Геомагнітна обстановка посилилася через потік сонячного вітру з корональної діри.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря.

У суботу, 7 листопада, активність Сонця стала сильнішою. Магнітна буря підвищилася до червоного рівня — К-індексу 5.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, відбувся вплив на геомагнітну обстановку швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри. Окрім того, швидкість сонячного вітру залишатиметься підвищеною, після чого вплив корональної діри поступово слабшатиме.

Магнітна буря 7 листопада. ФОТО: Мeteoagent.

Магнітна буря 7 листопада. ФОТО: Мeteoagent.

Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

  • дотримуватися режиму сну;

  • пити достатньо води;

  • уникати надмірних фізичних навантажень;

  • більше гуляти на свіжому повітрі;

  • обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

  • контролювати артеріальний тиск.

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