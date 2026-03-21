Вдарила потужна магнітна буря: з якою силою штормитиме 21 березня

Сьогодні зберігаються посилені геомагнітні умови.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 21 березня, очікується сильна магнітна буря. Очікується, що її потужність досягне К-індексу 7 - з дев’яти можливих.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Параметри сонячного вітру починають досягати підвищених рівнів через проходження викидів корональної маси, які спостерігалися під час віддалення від Сонця між 16 і 18 березня.

Очікуються тривалі періоди STORM G1, з ймовірністю інтервалів STORM G3.

Магнітна буря 21 березня 2026-го. Фото: Мeteoagent

Нинішній К-індекс бурі відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

