Вдарить 5-бальний шторм: Україну накриє сильна магнітна буря

Україну накриє сильна магнітна буря

Сьогодні, 14 травня, Землю накриє магнітна буря високої потужності з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Відповідно до даних на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу 14 травня вирує середня магнітна буря в 5 балів.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Раніше повідомлялося, що на Сонці стався спалах, під час якого зафіксували викид корональної маси.

Як покращити самопочуття

Найчутливішими до магнітних бур є люди з хронічними хворобами чи метеозалежністю. У цей період організм може гірше впорюватися з регуляцією нервової та серцево-судинної систем, що і спричиняє дискомфорт.

Найчастіше підвищена сонячна активність викликає головний біль, дратівливість, коливання тиску, порушення сну та зниження працездатності. Особливо вразливими є люди з серцево-судинними захворюваннями, тривалим стресом, а також літні люди.

Що радять робити

Нормалізувати сон. Спати щонайменше вісім годин на добу.

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.

Переглянути щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

