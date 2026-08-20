Вдаєте, що все добре, хоча всередині хочеться плакати: до чого призводить придушення емоцій

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Посмішка через силу та приховування негативу допомагають лише ненадовго. Якщо постійно пригнічувати свої емоції, це призведе до виснаження, тривожності та проблем у стосунках із близькими.

Про це повідомляє видання Egeszsegkalauz.hu.

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Різниця між контролем та придушенням емоцій

Керувати емоціями — це природний для людини процес. За словами психолога Джеймса Гросса, впливати на свої реакції можна кількома шляхами: змінити ситуацію, переключити увагу, по-іншому подивитися на подію або просто приховати свої почуття.

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Приховування емоцій називають «експресивною репресією». У цьому випадку людина ховає вже виникле почуття: посміхається, коли злиться, або вдає спокій, коли хвилюється. Сама по собі така реакція не є хворобою, але проблеми з’являються тоді, коли це стає єдиним способом долати стрес.

Причини виникнення та наслідки для організму

Коріння цієї звички часто сягає дитинства, коли дитина регулярно чує фрази на кшталт «немає сенсу плакати», «не засмучуйся» або «не злися». Також придушення може бути наслідком соціальних очікувань чи страху перед конфліктами та втратою стосунків.

Дослідження показують, що спроба просто заблокувати думки та почуття часто викликає ефект «відскоку», коли небажана думка пізніше повертається частіше. Крім того, придушення має такі наслідки:

Психічне виснаження. Постійне уникнення власних переживань потребує значних енергетичних витрат і пов’язане з вищим рівнем тривожності та погіршенням показників психічного здоров’я.

Фізичні реакції. Під час стресу змінюються частота серцевих скорочень, тиск і м’язовий тонус. Водночас науковці застерігають від спрощеного твердження, що «пригнічені емоції спричиняють хворобу», адже тривалий стрес лише створює навантаження на організм, але не є єдиною причиною конкретних захворювань.

Руйнування стосунків. Метааналіз 43 досліджень довів, що вищий рівень емоційного пригнічення пов’язаний із нижчим рівнем соціальної підтримки та гіршою якістю стосунків. Чотирирічне поздовжнє дослідження також підтвердило, що ця стратегія у довгостроковій перспективі послаблює соціальні зв’язки.

Втрата здатності розпізнавати почуття. Тривале автоматичне відкидання емоцій призводить до того, що людині стає важко ідентифікувати власний стан і розрізняти гнів, сум, страх чи образу.

Систематичний огляд та метааналіз 2025 року додатково підкреслили, що наслідки регуляції емоцій залежать також від ситуативних і культурних факторів.

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Що робити замість придушення та коли звертатися по допомогу

Фахівці наголошують, що здорове психічне життя не означає обов’язок негайно виплескувати всі емоції або постійно почуватися щасливим. Замість придушення науковці рекомендують використовувати такі кроки:

Назвати емоцію. Усвідомити свій стан і сказати собі фразу на кшталт «Мені цього страшно», «Мені шкода через те, що ти сказав» або «Я злюся, бо вважаю ситуацію несправедливою». Відокремити почуття від поведінки. Прийняти наявність гніву чи суму, але свідомо обрати дію (наприклад, відчувати гнів не означає кричати). Когнітивна переоцінка. Спробувати подивитися на ситуацію під іншим кутом. Дослідження показують, що ця стратегія пов’язана з кращим самопочуттям.

Звертатися за професійною допомогою до психолога рекомендують у випадках, коли людина регулярно не може розпізнати свої почуття, через складні емоції уникає стосунків або коли тривожність і дратівливість заважають щоденному життю. При появі нових або важких фізичних симптомів першочергово необхідно звернутися до лікаря для виключення соматичних захворювань.

Нагадаємо, регулярний брак сну — це не лише ранкова втома та бажання випити зайву чашку кави. Якщо людина протягом тижнів або місяців спить менше, ніж потребує організм, це може позначатися на роботі мозку, серця, імунної та гормональної систем, а також на обміні речовин.

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