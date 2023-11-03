Вдома буде завжди свіжий та приємний аромат: змішайте 2 інгредієнта і воду, засипте все в пляшечку

Цей копійчаний спрей миттєво освіжить повітря в оселі, а приємний аромат триматиметься кілька тижнів.
Як добре, коли в домі панує аромат свіжості, який створює атмосферу приємного затишку. Саме для цього ми користуємося різними засобами: спреями, ароматизаторами та дифузорами. Але такі ароматизатори не з дешевих, швидко закінчуються і вивітрюються. Втім, є альтернативний саморобний засіб, що має кілька безсумнівних переваг – довго тримається, екологічний і коштує копійки. Рецептом диво-спрея поділилася у своєму блозі експертка Джилл Ністул.
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Як самостійно зробити спрей-освіжувач для дому
Для приготування освіжувача повітря потрібні наступні інгредієнти:
- 6 столових ложок води. Найкраще використовувати дистильовану воду, тоді спрей буде зберігатися довше. Але якщо такої немає, можна брати звичайну.
- Ефірні олії. Для того, щоб аромат був свіжий та стійкий, потрібно використовувати олію лаванди та лимону. Необхідна доза – по 10 крапель кожної. Такий аромат буде піднімати настрій та заспокоювати. Можна купувати вже готові композиції ефірних олій.
- Емульгатор – 2 ст. ложки. Якщо додати медичний спирт чи горілку, це допоможе воді та ефірним оліям ефективно змішуватися.
Спосіб приготування:
- У скляну пляшку з розпилювачем потрібно засипати дистильовану воду, емульгатор – медичний спирт або горілку, ефірні олії.
- Потім варто закрити пляшку з розпилювачем і добре струсити – і спрей готовий.
Як використовувати освіжувач повітря
Саморобний спрей для освіження повітря використовується так само, як і магазинний. Перед тим, як розприскувати освіжувач, потрібно витерти пил з усіх поверхонь, щоб він не осідав і не створював брудних плям. Після прибирання збризкайте спреєм штори та оббивку меблів, тоді в кімнатах дуже довго зберігатиметься приємний аромат. Можна обробити одяг, що довго лежав у шухлядах та шафах, тоді речі зберігатимуть приємний аромат упродовж тривалого часу.
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