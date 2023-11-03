Вдома буде завжди свіжий та приємний аромат: змішайте 2 інгредієнта і воду, засипте все в пляшечку

Як добре, коли в домі панує аромат свіжості, який створює атмосферу приємного затишку. Саме для цього ми користуємося різними засобами: спреями, ароматизаторами та дифузорами. Але такі ароматизатори не з дешевих, швидко закінчуються і вивітрюються. Втім, є альтернативний саморобний засіб, що має кілька безсумнівних переваг – довго тримається, екологічний і коштує копійки. Рецептом диво-спрея поділилася у своєму блозі експертка Джилл Ністул.

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Як самостійно зробити спрей-освіжувач для дому

Для приготування освіжувача повітря потрібні наступні інгредієнти:

6 столових ложок води. Найкраще використовувати дистильовану воду, тоді спрей буде зберігатися довше. Але якщо такої немає, можна брати звичайну. Ефірні олії. Для того, щоб аромат був свіжий та стійкий, потрібно використовувати олію лаванди та лимону. Необхідна доза – по 10 крапель кожної. Такий аромат буде піднімати настрій та заспокоювати. Можна купувати вже готові композиції ефірних олій. Емульгатор – 2 ст. ложки. Якщо додати медичний спирт чи горілку, це допоможе воді та ефірним оліям ефективно змішуватися.

Спосіб приготування:

У скляну пляшку з розпилювачем потрібно засипати дистильовану воду, емульгатор – медичний спирт або горілку, ефірні олії.

Потім варто закрити пляшку з розпилювачем і добре струсити – і спрей готовий.

Як використовувати освіжувач повітря

Саморобний спрей для освіження повітря використовується так само, як і магазинний. Перед тим, як розприскувати освіжувач, потрібно витерти пил з усіх поверхонь, щоб він не осідав і не створював брудних плям. Після прибирання збризкайте спреєм штори та оббивку меблів, тоді в кімнатах дуже довго зберігатиметься приємний аромат. Можна обробити одяг, що довго лежав у шухлядах та шафах, тоді речі зберігатимуть приємний аромат упродовж тривалого часу.

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