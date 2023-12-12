Вдома завжди пануватиме лад: як надовго зберегти чистоту і свіжість після прибирання

Як добре й затишно в будинку, коли все прибрано і кожна річ на своєму місці. Завжди так хочеться, щоб це тривало якомога довше. Та на практиці все зовсім навпаки, особливо коли в домі живе велика родина і є домашні улюбленці. Доводиться часто й довго прибирати, витирати і підчищати. А ще постійно звідкись береться пил на меблях, жирний наліт на кухні і вапняний наліт у ванній кімнаті. Однак є кілька дієвих методів, які допоможуть зберігати чистоту у вашій оселі упродовж тривалого часу.

Раніше ми писали, чим треба помити підлогу, щоб довго пахла й сяяла.

Змініть усі ганчірки на одноразові та купіть мікрофібру

Якщо ви ще досі користуєтеся постійно мокрою та брудною ганчіркою для столу, варто її негайно викинути. А натомість придбати пачку одноразових копійчаних тканинних серветок. Так ви зможете швидко замінювати їх після використання, і не треба буде постійно прати брудну смердючу ганчірку. І обов’язково в господарстві повинна бути мікрофібра, яка є універсальною для прибирання, коштує недорого, а використовувати її можна доволі тривалий час.

Від пилу використовуйте кондиціонер для білизни

Під час прибирання до тазу з водою наливайте трохи кондиціонера і витирайте пил отриманим розчином. Засіб працюватиме як антистатик і відштовхуватиме пил від поверхонь, тому вони довше залишатимуться чистими. А завдяки кондиціонеру після прибирання в оселі збережеться приємний аромат.

Обробляйте скляні поверхні водовідштовхувальним спреєм

Для того, щоб на склі не було розводів від води, допоможе водовідштовхувальний спрей. Особливо це важливо у ванній кімнаті, щоб після води не залишалися розводи на душовій кабіні. Достатньо обробити спреєм поверхню – і вода просто стікатиме по склу, не залишаючи брудних білих слідів.

Заведіть кілька коробок для зберігання речей

Для всіх дрібних предметів знайдіть якесь місце, щоб вони не валялися по всьому дому. Адже саме через них під час прибирання доводиться витрачати час, щоб розставити і розкласти все по місцях. Тому варто скласти всі дрібнички до коробок і поставити в якесь місце, де ви зможете брати їх за потреби.

Не залишайте на ніч брудний посуд у раковині

Краще помити посуд одразу після вечері, бо зранку у вас може не бути на це часу. А ввечері вам доведеться мити удвічі більше брудного посуду. Якщо є посудомийна машина, вам взагалі буде достатньо зчистити залишки їжі з тарілок і завантажити їх до посудомийки.

Позбудьтеся зайвих поверхонь

Для цього огляньте своє помешкання, чи не назбиралося у вас зайвих меблів і речей, які вже час викинути. Це може бути старий диван чи тумбочка, клітка від домашньої тварини, якої вже давно немає, крісло, з якого стирчать пружини. Зазвичай на таких непотрібних предметах скупчується звалище інших речей, до яких ніколи не доходять руки, щоб їх прибрати. Тому коли ви позбудетеся старих непотрібних меблів та інших предметів, звалища також зникнуть самі собою.

Завжди розставляйте речі на своїх місцях

Не виходьте з кімнати, поки все не стоятиме на своїх місцях. Якщо не там лежить книжка чи ковдра, а речі складені на стілець або крісло, все необхідно прибрати. Якщо одразу не розставляти речі на місця, через два-три дні вам знову доведеться робити генеральне прибирання, і це займе у вас не п’ять хвилин, а пів дня.

Регулярно позбувайтеся непотрібних речей

Якщо ви не користуєтеся якимись речами місяцями чи роками, їх варто позбутися, оскільки на них під час прибирання йде левова частка вашого часу. Навіщо витрачати дорогоцінні години на перетирання непотрібного фарфору чи сувеніра, подарованого сто років тому. Переберіть речі в гардеробі, на антресолях і на балконі. Напевно, там знайдеться багато непотрібного мотлоху, якому вже давно час на смітник.

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