Вдвічі більше картоплі цього року: продукти, які обов’язково потрібно покласти в лунку під час її висаджування

Як збільшити врожай картоплі / © pexels.com

Реклама

Існує простий та ефективний метод, який стимулює родючість ґрунту та значно підвищує врожайність — про це пише видання «На пенсії».

Для отримання багатого врожаю картоплі вам знадобляться лише природні компоненти:

деревний попіл;

компост;

звичайна трава.

Ця комбінація насичує ґрунт необхідними мікроелементами та речовинами для активного росту картоплі.

Реклама

Як правильно застосувати метод під час висаджування картоплі

Викопайте лунку глибиною 10–12 см і шириною близько 30 см.

На дно покладіть «поживну подушку» з деревного попелу, компосту та трави.

Зверху розмістіть посадкову бульбу і присипте землею, злегка утрамбувавши.

Важливо: суміш не повинна торкатися бульби безпосередньо — це запобігає опікам та забезпечує поступове, м’яке живлення коренів.

Реклама

Цей натуральний метод допоможе вам подвоїти врожай картоплі, зберігаючи ґрунт здоровим та родючим, і дозволить отримати щедрий урожай без зайвих витрат.