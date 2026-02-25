ТСН у соціальних мережах

Вдвічі більше картоплі цього року: продукти, які обов’язково потрібно покласти в лунку під час її висаджування

Хоч висаджування картоплі ще не почалося, підготовку до сезону варто розпочати заздалегідь. Особливо важливо подумати про те, як збільшити врожайність картоплі без дорогих добрив.

Тетяна Мележик
Як збільшити врожай картоплі

Як збільшити врожай картоплі / © pexels.com

Існує простий та ефективний метод, який стимулює родючість ґрунту та значно підвищує врожайність — про це пише видання «На пенсії».

Для отримання багатого врожаю картоплі вам знадобляться лише природні компоненти:

  • деревний попіл;

  • компост;

  • звичайна трава.

Ця комбінація насичує ґрунт необхідними мікроелементами та речовинами для активного росту картоплі.

Як правильно застосувати метод під час висаджування картоплі

Викопайте лунку глибиною 10–12 см і шириною близько 30 см.

На дно покладіть «поживну подушку» з деревного попелу, компосту та трави.

Зверху розмістіть посадкову бульбу і присипте землею, злегка утрамбувавши.

Важливо: суміш не повинна торкатися бульби безпосередньо — це запобігає опікам та забезпечує поступове, м’яке живлення коренів.

Цей натуральний метод допоможе вам подвоїти врожай картоплі, зберігаючи ґрунт здоровим та родючим, і дозволить отримати щедрий урожай без зайвих витрат.

