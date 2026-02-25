- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 1 хв
Вдвічі більше картоплі цього року: продукти, які обов’язково потрібно покласти в лунку під час її висаджування
Хоч висаджування картоплі ще не почалося, підготовку до сезону варто розпочати заздалегідь. Особливо важливо подумати про те, як збільшити врожайність картоплі без дорогих добрив.
Існує простий та ефективний метод, який стимулює родючість ґрунту та значно підвищує врожайність — про це пише видання «На пенсії».
Для отримання багатого врожаю картоплі вам знадобляться лише природні компоненти:
деревний попіл;
компост;
звичайна трава.
Ця комбінація насичує ґрунт необхідними мікроелементами та речовинами для активного росту картоплі.
Як правильно застосувати метод під час висаджування картоплі
Викопайте лунку глибиною 10–12 см і шириною близько 30 см.
На дно покладіть «поживну подушку» з деревного попелу, компосту та трави.
Зверху розмістіть посадкову бульбу і присипте землею, злегка утрамбувавши.
Важливо: суміш не повинна торкатися бульби безпосередньо — це запобігає опікам та забезпечує поступове, м’яке живлення коренів.
Цей натуральний метод допоможе вам подвоїти врожай картоплі, зберігаючи ґрунт здоровим та родючим, і дозволить отримати щедрий урожай без зайвих витрат.