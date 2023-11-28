Аби наша мова була правильною під час спілкування, потрібно викорінювати з неї російськомовні кальковані слова. До таких слів належить слово "Сочєльнік", якого немає в українській мові. Адже скоро різдвяні свята, тому напевно хочеться знати, як українською мовою буде правильно назвати вечір перед Різдвом.

Як правильно сказати українською "Сочєльнік"

Щоб перевірити наявність будь-якого слова у нашій мові, треба послуговуватися Академічним тлумачним словником української мови (СУМ). Так ви напевно знатимете, чи є таке слово у нашій мові чи немає. Отже, в тлумачному словнику лексеми "Сочєльнік" немає. Це слово кальковане з російської мови, тому тим, хто хоче говорити правильно, не варто його вживати.

В українській мові для "Сочельніка" є український відповідник – Святвечір. Саме це слово називає той вечір, що передує Різдву Христовому.

Якщо перевірити слово "Святвечір" за Академічним тлумачним словником української мови, то там буде написано: «Святвечір – вечір перед Різдвом. Що не кажи, а ці святки, цей святвечір… мають для мене значення (Михайло Коцюбинський). Було це до різдвяних свят. На святвечір, як це бувало кожного року, Андрійко приніс тітці вечерю (Андрій Головко)».

Раніше ми писали, як буде правильно українською мовою «лікуючий лікар».

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