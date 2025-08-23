Ведмідь вдерся до магазина, щоб поласувати полуничним морозивом

Ведмідь / © Associated Press

У Каліфорнії поліцейські приїхали на виклик до магазина морозива. Яке ж було їхнє здивування, коли вони там побачили ведмедя.

Про курйозний випадок пише Independent.

Великий ведмідь, який потрапив на відеокамеру, пробрався за прилавок, бажаючи чогось солодкого.

Поліцейські пішли на хитрість - вони виманили звіра з магазина полуничним морозивом.

Чотирилапий проник до магазина. Фото: El Dorado County Sheriff's Office / Facebook

«Поліцейські не могли повірити своїм очам, коли побачили великого ведмедя за прилавком магазину. Тварина зрештою пішла, але лише після того, як проявила інтерес до полуничного морозива", - кажуть працівники закладу.

Чемний ведмідь не завдав шкоди магазину, все минулося прибиранням.

