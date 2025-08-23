- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 461
- Час на прочитання
- 1 хв
Ведмідь вдерся до магазина, щоб поласувати полуничним морозивом
Ведмідь майже не завдав шкоди майну, а прибирання після нього було мінімальним.
У Каліфорнії поліцейські приїхали на виклик до магазина морозива. Яке ж було їхнє здивування, коли вони там побачили ведмедя.
Про курйозний випадок пише Independent.
Великий ведмідь, який потрапив на відеокамеру, пробрався за прилавок, бажаючи чогось солодкого.
Поліцейські пішли на хитрість - вони виманили звіра з магазина полуничним морозивом.
«Поліцейські не могли повірити своїм очам, коли побачили великого ведмедя за прилавком магазину. Тварина зрештою пішла, але лише після того, як проявила інтерес до полуничного морозива", - кажуть працівники закладу.
Чемний ведмідь не завдав шкоди магазину, все минулося прибиранням.
