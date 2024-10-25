Велесова ніч 2024 року: що це за свято і чому його називають "українським Геловіном"

Згідно з легендами багатьох народів світу у ніч проти 1 листопада душі покійників повертаються на землю і блукають вулицями. Це свято здавна називається Геловін, однак в Україні існувало інша схожа подія — Велесова ніч.

Велесова ніч — стародавнє українське свято, яке також припадало на ніч проти 1 листопада, як і відомий нам сьогодні Геловін. Подія має дуже глибокі корені, які сягають дохристиянських часів, коли наші пращури славили бога Велеса. Він вважався покровителем музики, мистецтва, поезії, таланту, краси, любові і щастя. А ще Велес був опікуном всіх ясновидців, віщунів, волхвів і просто творчих людей.

Згідно зі стародавніми повір'ями, Велес допоміг людям співіснувати з природою, пасти худобу, вирощувати зерно, брати продукти (наприклад, молоко) без необхідності вбивати тварин. Його вважали також богом добробуту, достатку, а тому вшановували поряд з таким важливим в дохристиянські часи Перуном.

Що треба робити в Велесову ніч

У Велесову ніч, за народними повір'ями, душі покійників повертаються на землю, бродять серед живих. Саме тому ніч вважається дуже містичною і магічною. Наші пращури вірили, що в цей період здійснюються будь-які бажання, якщо їх правильно загадати.

В давні часи існувало кілька цікавих обрядів, пов'язаних з цим святом:

у будинках ставили запалені свічки, щоб духи покійних родичів могли знайти шлях додому;

про покійників говорили тільки хороше, а ввечері збиралися на спільну вечерю, на якій стіл накривали не лише для живих, але й для мертвих.

Вірили, що сни в ніч проти 1 листопада мають особливу силу. Якщо бачили уві сні покійного родича, то це вважалося дуже доброю прикметою. Щоб отримати достаток, збирали гроші і віддавали все бідним. А ще розпалювали багаття і стрибали через вогонь, як під час святкування Івана Купала.

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