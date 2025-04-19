Велика субота 2025 року: що можна і не можна робити цього дня

Велика субота 2025 року / © Unsplash

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Згідно з переказами, після своєї смерті Ісус Христос спустився в пекло, щоб визволити душі праведників, серед яких були й перші люди — Адам і Єва.

Цього дня в храмах відбуваються урочисті служби, священники одягаються в святковий одяг світлих кольорів, а віряни з нетерпінням чекають на велике чудо — Воскресіння Господа. У суботу перед Великоднем люди приносять до церкви паски та крашанки, які починають освячувати.

У Велику суботу в Єрусалимі, в Храмі Гробу Господнього, відбувається одне з найбільших чудес — сходження Благодатного вогню. Це явище символізує перемогу життя над смертю і відбувається щороку напередодні Великодня. Особливість цього вогню в тому, що він не обпікає в перші хвилини після свого сходження. Після цього вогонь розносять у різні країни, зокрема й в Україну.

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Цей день завершує Страсний тиждень та Великий піст, ставши часом глибокого смутку та духовної підготовки до Воскресіння.

Протягом суботи в церквах відбуваються богослужіння, які переростають у нічну Пасхальну службу. Однак в умовах сьогодення українців просять утриматись від відвідування нічних богослужінь та залишатися вдома після завершення комендантської години. Бажано взяти участь у службі вдень або ввечері, коли також можна принести страви для освячення.

Що забороняється робити у Велику суботу

У Велику суботу вірянам слід утриматися від звичної їжі: забороняється вживати страви, що пройшли термічну обробку, а також алкоголь. Піст триває до самого ранку неділі, тому не можна розговлятися раніше. Цей день варто провести в тиші та спокої, уникати гучних розваг, вечірок, співів і танців. Також не рекомендується купатися чи займатися активними фізичними вправами.

Згідно з традицією, в цей день не слід займатися фізичною працею — краще утриматися від рукоділля, садових робіт або риболовлі. Це час для молитви, роздумів та духовного очищення. Важливо уникати сварок, образ, лайки та злих слів, оскільки це вважається великим гріхом напередодні Великодня. Не можна ображати тварин або проявляти жорстокість.

Також не рекомендується відвідувати кладовище — вшанування померлих краще перенести на інший час. Не слід відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Водночас цього дня не можна нічого позичати, передавати з дому чи давати в борг.

Що можна робити у Велику суботу: традиції українців

Якщо в Страсну суботу хтось голосно веселиться, йому загрожує рік, сповнений сліз.

Якщо в цей день проливається багато води, це вважається добрим знаком для багатого врожаю та щедрого сінокосу.

Сонячна, безхмарна погода в суботу перед Великоднем пророкує спекотне та ясне літо.

Вмивання водою, в яку поклали освячене яйце, приносить здоров’я та допомагає зберегти молодість.

У цей день тривають останні приготування до Великодня: можна пекти паски та розмальовувати яйця. Також є традиція допомагати нужденним, робити добрі справи та ділитися з іншими.

Хоч день перед святом і сповнений турбот, піст триває. В цей час дозволяється їсти лише пісну їжу: хліб без масла, свіжі овочі та фрукти, горіхи, сушені ягоди та мед.