Велика субота (11 квітня) — останній день перед Великоднем, яким завершується Страсний тиждень. Біблія каже, що цього дня тіло Ісуса Христа перебувало у гробі після розп’яття.

Саме в переддень Великодня у церквах звершуються особливі богослужіння і розпочинається освячення великодніх кошиків.

Що заборонено у Велику суботу

Не можна розважатися і влаштовувати гучні святкування

Атмосфера вже не така скорботна, як у Страсну п’ятницю, але ще стримана. Саме тому гучні гуляння, алкогольні застілля чи вечірки — недоречні.

Не можна сваритися і лихословити

Останній день Страсного тижня - час внутрішнього очищення, тому важливо уникати конфліктів і негативних емоцій.

Не рекомендується важка фізична праця

Хоча заборони вже не такі суворі, як у п’ятницю, все ж варто уникати важкої роботи — будівництва, ремонту, роботи на городі.

Водночас у Велику суботу багато господинь завершують приготування до Великодня і збирають святковий кошик. Цього дня можна пекти паски та фарбувати яйця. Церква не забороняє цього, адже це частина підготовки до свята.

