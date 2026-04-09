Велика субота — що суворо заборонено робити цього дня
Велика субота — це час підготовки до Воскресіння Христового, коли важливо зосередитися на молитві, тиші та очищенні думок.
Велика субота (11 квітня) — останній день перед Великоднем, яким завершується Страсний тиждень. Біблія каже, що цього дня тіло Ісуса Христа перебувало у гробі після розп’яття.
Що та чому не можна робити у Велику суботу, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Саме в переддень Великодня у церквах звершуються особливі богослужіння і розпочинається освячення великодніх кошиків.
Що заборонено у Велику суботу
Не можна розважатися і влаштовувати гучні святкування
Атмосфера вже не така скорботна, як у Страсну п’ятницю, але ще стримана. Саме тому гучні гуляння, алкогольні застілля чи вечірки — недоречні.
Не можна сваритися і лихословити
Останній день Страсного тижня - час внутрішнього очищення, тому важливо уникати конфліктів і негативних емоцій.
Не рекомендується важка фізична праця
Хоча заборони вже не такі суворі, як у п’ятницю, все ж варто уникати важкої роботи — будівництва, ремонту, роботи на городі.
Водночас у Велику суботу багато господинь завершують приготування до Великодня і збирають святковий кошик. Цього дня можна пекти паски та фарбувати яйця. Церква не забороняє цього, адже це частина підготовки до свята.
Нагадаємо, ми писали про те, що суворо заборонено робити у Страсну п'ятницю, яка цього року припадає на 10 квітня. Адже за біблійною традицією, саме цього дня на Голгофі був розіп'ятий Ісус Христос.