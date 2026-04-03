ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
2096
Час на прочитання
2 хв

Великдень 2026 року: сім натуральних способів фарбування яєць, які вам точно сподобаються

Фарбування великодніх яєць — це не просто традиція. Це спосіб розслабитися, створити свято власними руками і додати кольору у буденність.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Фарбування великодніх яєць природними барвниками

Фарбування великодніх яєць природними барвниками / © pexels.com

Ще століття тому для фарбування використовували лише природні матеріали: цибулиння, буряк, різні рослини. Вони давали теплі, землисті відтінки, які мали природний і гармонійний вигляд. У середньовіччі додалися дряпані орнаменти, а згодом — розпис воском, який особливо полюбився у Східній Європі.

Сьогодні традиція набуває нового життя: прості природні інгредієнти перетворюються на яскраві та безпечні фарби, з якими навіть новачок може створити справжній арт-шедевр.

Що знадобиться для фарбування

  1. 10–15 яєць.

  2. 1 ст. л. оцту (для кольору).

  3. Вода.

Фарбування яєць на Великдень (фото з сайту Noklapja)

Для відтінків:

  • Цибулиння — теплі помаранчеві тони;

  • Буряк — від ніжного рожевого до насиченого бордового;

  • Куркума — сонячний жовтий;

  • Червона капуста — синьо-фіолетові відтінки;

  • Шпинат або петрушка — натуральний зелений;

  • Чорний чай — глибокий коричневий;

  • Чорниця — ніжний сірий.

Для декору та блиску:

  • Листочки та маленькі квіти.

  • Колготки або марля.

  • Паперові рушники.

  • Крапля олії.

Як фарбувати яйця: крок за кроком

  1. Підготовка — основа ідеального кольору

Спершу варимо яйця круто й охолоджуємо. Щоб фарба лягла рівніше і яскравіше, трохи «відбілити» шкаралупу допоможе оцтова вода (1:1). Протерши шкаралупу губкою, ми знімаємо природний наліт, і колір стає насиченим.

  1. Варимо фарби — природа дає колір

В кожен посуд додаємо близько 1 л води та 2 ст. л. оцту (крім чорниці). Доводимо до кипіння, додаємо рослини та варимо на слабкому вогні.

Чим довше яйце в фарбі, тим насиченіший колір. В середньому достатньо 15–30 хвилин, але експериментувати завжди цікаво.

Порада: для яскравого та глибокого тону залиште яйця у холодильнику на ніч. Якщо плануєте їх їсти, додайте трохи солі та використовуйте лише їстівні рослини.

  1. Сушіння

Обережно витираємо яйця й знімаємо листочки. Візерунок стає чітким, а кожне яйце — унікальне. Потім трохи олії — і ваші яйця набувають святкового шовковистого блиску.

Дата публікації
Кількість переглядів
2096
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie