Великдень 2026 року: сім натуральних способів фарбування яєць, які вам точно сподобаються

Ще століття тому для фарбування використовували лише природні матеріали: цибулиння, буряк, різні рослини. Вони давали теплі, землисті відтінки, які мали природний і гармонійний вигляд. У середньовіччі додалися дряпані орнаменти, а згодом — розпис воском, який особливо полюбився у Східній Європі.

Сьогодні традиція набуває нового життя: прості природні інгредієнти перетворюються на яскраві та безпечні фарби, з якими навіть новачок може створити справжній арт-шедевр.

Що знадобиться для фарбування

10–15 яєць. 1 ст. л. оцту (для кольору). Вода.

Для відтінків:

Цибулиння — теплі помаранчеві тони;

Буряк — від ніжного рожевого до насиченого бордового;

Куркума — сонячний жовтий;

Червона капуста — синьо-фіолетові відтінки;

Шпинат або петрушка — натуральний зелений;

Чорний чай — глибокий коричневий;

Чорниця — ніжний сірий.

Для декору та блиску:

Листочки та маленькі квіти.

Колготки або марля.

Паперові рушники.

Крапля олії.

Як фарбувати яйця: крок за кроком

Підготовка — основа ідеального кольору

Спершу варимо яйця круто й охолоджуємо. Щоб фарба лягла рівніше і яскравіше, трохи «відбілити» шкаралупу допоможе оцтова вода (1:1). Протерши шкаралупу губкою, ми знімаємо природний наліт, і колір стає насиченим.

Варимо фарби — природа дає колір

В кожен посуд додаємо близько 1 л води та 2 ст. л. оцту (крім чорниці). Доводимо до кипіння, додаємо рослини та варимо на слабкому вогні.

Чим довше яйце в фарбі, тим насиченіший колір. В середньому достатньо 15–30 хвилин, але експериментувати завжди цікаво.

Порада: для яскравого та глибокого тону залиште яйця у холодильнику на ніч. Якщо плануєте їх їсти, додайте трохи солі та використовуйте лише їстівні рослини.

Сушіння

Обережно витираємо яйця й знімаємо листочки. Візерунок стає чітким, а кожне яйце — унікальне. Потім трохи олії — і ваші яйця набувають святкового шовковистого блиску.