- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 2096
- Час на прочитання
- 2 хв
Великдень 2026 року: сім натуральних способів фарбування яєць, які вам точно сподобаються
Фарбування великодніх яєць — це не просто традиція. Це спосіб розслабитися, створити свято власними руками і додати кольору у буденність.
Ще століття тому для фарбування використовували лише природні матеріали: цибулиння, буряк, різні рослини. Вони давали теплі, землисті відтінки, які мали природний і гармонійний вигляд. У середньовіччі додалися дряпані орнаменти, а згодом — розпис воском, який особливо полюбився у Східній Європі.
Сьогодні традиція набуває нового життя: прості природні інгредієнти перетворюються на яскраві та безпечні фарби, з якими навіть новачок може створити справжній арт-шедевр.
Що знадобиться для фарбування
10–15 яєць.
1 ст. л. оцту (для кольору).
Вода.
Для відтінків:
Цибулиння — теплі помаранчеві тони;
Буряк — від ніжного рожевого до насиченого бордового;
Куркума — сонячний жовтий;
Червона капуста — синьо-фіолетові відтінки;
Шпинат або петрушка — натуральний зелений;
Чорний чай — глибокий коричневий;
Чорниця — ніжний сірий.
Для декору та блиску:
Листочки та маленькі квіти.
Колготки або марля.
Паперові рушники.
Крапля олії.
Як фарбувати яйця: крок за кроком
Підготовка — основа ідеального кольору
Спершу варимо яйця круто й охолоджуємо. Щоб фарба лягла рівніше і яскравіше, трохи «відбілити» шкаралупу допоможе оцтова вода (1:1). Протерши шкаралупу губкою, ми знімаємо природний наліт, і колір стає насиченим.
Варимо фарби — природа дає колір
В кожен посуд додаємо близько 1 л води та 2 ст. л. оцту (крім чорниці). Доводимо до кипіння, додаємо рослини та варимо на слабкому вогні.
Чим довше яйце в фарбі, тим насиченіший колір. В середньому достатньо 15–30 хвилин, але експериментувати завжди цікаво.
Порада: для яскравого та глибокого тону залиште яйця у холодильнику на ніч. Якщо плануєте їх їсти, додайте трохи солі та використовуйте лише їстівні рослини.
Сушіння
Обережно витираємо яйця й знімаємо листочки. Візерунок стає чітким, а кожне яйце — унікальне. Потім трохи олії — і ваші яйця набувають святкового шовковистого блиску.