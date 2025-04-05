Вітражна глазур для паски: рецепт / © Instagram

Реклама

Якщо ви хочете здивувати своїх близьких та внести новизну в святкове оформлення, спробуйте прикрасити паску в стилі вітражів.

Для приготування вітражної глазурі вам знадобляться:

сухі чи гелеві харчові барвники (кількість залежить від складності малюнку);

сам малюнок для нанесення на паску;

білкова глазур;

паска;

пензлики;

глюкозний сироп.

Покрокова інструкція створення вітражної глазурі для паски:

Реклама

Перекладіть темний харчовий барвник у кондитерський мішок або пакет з відрізаним кінчиком.​ Обведіть контури малюнка на пасці. Розведіть у кількох ємностях глюкозний сироп зі спиртом, додайте бажаний колір в кожну ємність, перемішайте. Заповніть внутрішню частину малюнка отриманими кольорами. За допомогою зубочистки або шпажки розрівняйте кольори, видаляючи бульбашки повітря.

Глюкозний сироп може бути різної густоти, тому спирт додавайте поступово, щоб досягти бажаної консистенції. Оптимальний варіант — змішати сироп зі спиртом в рівних частинах (1:1). Після того, як ви нанесли декор, залиште печиво в сухому місці на 24 години для висихання. Готовий виріб не повинен бути липким на дотик.

Запам’ятайте ці секрети і у вас вийде надзвичайно цікавий декор для паски.