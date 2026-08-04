Великий обман на полицях магазинів: які продукти мають право називатися "натуральними"

Жінка в супермаркеті / © Unsplash

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Багато споживачів обирають їжу з позначкою «натуральний продукт», але такі написи іноді можуть вводити людей в оману. Відповідно до законодавства, інгредієнт харчового продукту вважається натуральним лише за умови, що він одночасно відповідає кільком критеріям.

Про це повідомила Держпродспоживслужба України.

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Не кожен продукт може законно називатися натуральним. Вимоги до такого маркування визначені Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

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Критерії, за якими продукт вважається натуральним

Відповідно до законодавства, інгредієнт харчового продукту вважається натуральним лише за умови, що він одночасно відповідає кільком критеріям.

По-перше, його мають виробляти виключно з рослин, водоростей, грибів, харчових продуктів тваринного походження, мікроорганізмів, природної мінеральної води, морських мінеральних відкладень або морської води.

По-друге, під час виробництва дозволено використовувати лише один чи кілька визначених процесів. До них належать фізичні методи (зокрема екструзія, пастеризація та стерилізація), мікробіологічні й ферментативні процеси. Водночас ферментативні та мікробіологічні процеси не можна застосовувати для отримання речовин, які не існують у природі.

Також допускаються використання або додавання питної води, видалення одного чи кількох компонентів, а ще коригування рівня pH.

Якщо кожен інгредієнт продукту відповідає цим вимогам, у його назві може використовуватися визначення «виготовлений з натуральних інгредієнтів» або інші похідні від нього.

Правила для натуральних ароматизаторів у продуктах

Окремі правила встановлені для ароматизаторів. Слово «натуральний» може використовуватися разом із назвою харчового продукту, категорії продуктів або вихідної рослинної чи тваринної сировини, з якої отримано ароматизатор, лише тоді, коли його ароматичний компонент повністю або щонайменше на 95% за масою виділений саме з цього джерела. У такому разі ароматизатор маркується словами «натуральний ароматизатор (назва харчового (их) продукту (ів), категорії харчового продукту або джерела, з яких виділений цей ароматизатор)».

Вимоги до технологічних процесів, що застосовуються під час виробництва натуральних харчових інгредієнтів, натуральних харчових продуктів та окремих їх видів, затверджує центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та реалізацію держполітики у сфері охорони здоров’я. Це відбувається за зверненням заінтересованих осіб на підставі наукового обґрунтування, законодавства Євросоюзу та документів відповідних міжнародних організацій.

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До слова, від 1 жовтня в Україні скасовуються тимчасові спрощені правила маркування продуктів, запроваджені на початку повномасштабного вторгнення. Виробники та імпортери знову зобов’язані дотримуватися повних вимог: надавати вичерпну інформацію про склад, вказувати харчову цінність і алергени виключно державною мовою, а релоковані підприємства більше не зможуть використовувати чужі залишки пакування.

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