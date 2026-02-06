ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
2 хв

Великий піст 2026 року: повний календар, меню по днях та поради для вірян

2026 року Великий піст для християн східного обряду розпочнеться 23 лютого і триватиме до Великодня, який в Україні святкуватимуть 12 квітня.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Великий піст 2026 року: коли починається і закінчується

Великий піст 2026 року: коли починається і закінчується / © Pixabay

Для християн Великий піст — це 48 днів духовного очищення і підготовки до Воскресіння Христового. Православні та греко-католицькі церкви в Україні святкуватимуть Великдень 12 квітня 2026 року, тоді як католики відзначають його на тиждень раніше — 5 квітня.

Церква радить усім, хто планує дотримуватися посту, проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути проблем зі здоров’ям. Особливо суворих обмежень варто дотримуватися першого дня посту та Страсної п’ятниці, коли віряни разом із духовенством літургійно переживають смерть і поховання Ісуса Христа. Крім харчових обмежень, пост передбачає утримання від шкідливих звичок, гучних святкувань і розваг.

Великий піст заснований на прикладі Ісуса Христа, який, за біблійним Новим Заповітом, постував у пустелі 40 днів. Саме число 40 визначає основну концепцію посту, хоча його фактична тривалість залежить від правил конкретної конфесії.

Після Вербної неділі настає Страсний тиждень (6–11 квітня) — час особливо суворого посту і глибоких молитов. У ці дні християни літургійно проживають муки розіп’ятого Христа, його смерть і поховання. Тривалість Страсного тижня — 6 днів.

Під час Чотиридесятниці церква рекомендує відмовитися від їжі тваринного походження: м’яса, молочних продуктів і яєць. У понеділок, середу та п’ятницю вірянам дозволяється лише сухоїдіння — хліб, овочі, фрукти, вода та узвар.

Календар харчування на Великий піст 2026

  • Понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння (узвар, вода, овочі, фрукти).

  • Вівторок і четвер — гаряча їжа без олії.

  • Субота та неділя — гаряча їжа з олією.

Особливе правило діє у Велику суботу перед Великоднем: дозволяється тільки сухоїдіння або повне утримання від їжі до нічного богослужіння. Заборонені м’ясо, молочні продукти, яйця та алкоголь.

Дотримання посту допомагає не лише очистити тіло, а й духовно налаштуватися на святкування Воскресіння Христового, відчути гармонію та внутрішній спокій.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie