Великий піст 2026: що можна і не можна їсти - список продуктів

Вже від наступного понеділка, 23 лютого, розпочинається Великий піст, який триватиме аж до Великодня. Це особливий період у християнській традиції, коли віряни обмежують себе не лише в розвагах, а й у їжі.

Що не можна їсти під час Великого посту, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Перш за все, головна мета посту - це духовне очищення, самодисципліна та підготовка до великого свята Воскресіння Хрестового. Водночас правила харчування під час посту мають свої чіткі особливості.

Що не можна їсти у піст

В цей період зі свого раціону віряни виключають мʼясні та молочні продукти, а також будь-яку їжу тваринного походження:

м’ясо та м’ясні вироби

ковбаси, паштети

молоко та молочні продукти

сир, масло, сметана

яйця

випічка з додаванням молока або яєць

Основу пісного раціону становлять рослинні продукти. Традиційно у піст обмежують алкоголь і намагаються уникати надмірностей у їжі.

У деякі дні дозволяється також риба та морепродукти. Однак на вихідні, а також у дні великих свят, які збігаються з Великим постом, дозволяється додати до раціону вино

Що можна їсти у піст

Овочі та зелень

Картопля, морква, буряк, капуста, цибуля, огірки, помідори, кабачки, гарбуз, листя салату та інші овочі. Їх можна варити, тушкувати, запікати або їсти сирими.

Фрукти та ягоди

Без обмеження можна вживати яблука, груші, банани, цитрусові, сухофрукти, сезонні ягоди тощо.

Крупи та бобові

Основне джерело білка у піст - це бобові, як от - квасоля, горох, сочевиця, нут. Крупи - гречка, рис, пшоно, перловка, вівсянка тощо - відповідають за відчуття ситості.

Хліб і випічка

Дозволені хліб та різна випічка, але без додавання молока, яєць і масла. Зауважимо, більшість звичайного чорного та білого хліба є пісними.

Горіхи та насіння

Волоські горіхи, мигдаль, соняшникове та гарбузове насіння - це хороше джерело корисних жирів.

Рослинна олія

Соняшникова, оливкова та інші олії дозволені в більшість днів посту. Однак в деякі суворі дні її вживання обмежують.

Гриби

Різні види грибів можуть стати чудовою заміною м’ясу — їх можна смажити, тушкувати, додавати до супі.

Нагадаємо, незабаром розпочнеться Великий піст 2026 року. ТСН.ua писав про меню за днями та поради для вірян.