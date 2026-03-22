ТСН у соціальних мережах

Великий піст без шкоди для здоров’я: яка риба і морепродукти дозволені та чим корисні

Морепродукти багаті на незамінний білок і поліненасичені жирні кислоти.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Риба.

Риба. / © Freepik

Великий піст передбачає відмову від м’яса — як символу розкоші та насолоди. Риба історично вважалась простішою їжею, тому її дозволяють, — як і морепродукти.

Яка риба і морепродукти можуть бути частиною раціону, а також у чому їхня користь — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Морська риба

Найкориснішою вважається жирна морська риба, бо вона багата на омега-3 жирні кислоти. Найбільш поживні види:

  • лосось — містить багато омега-3 і вітамін D;

  • тунець — багатий на омега-3 жирні кислоти, селен, вітамін D та B12;

  • скумбрія — має багато омега-3 жирних кислот;

  • оселедець — багатий на вітаміни D, B12 та селен;

  • сардина — має багато кальцію та корисних жирів.

Легшими для травлення будуть:

  • тріска;

  • хек.

Річкова риба

Річкова риба має високий вміст білка, містить вітаміни групи B, фосфор, цинк, залізо. Вона зазвичай менш жирна, ніж морська, а також у неї низька калорійність. Попри це, річкова риба дуже поживна й добре підходить для пісного харчування.

Найпопулярніші види:

  • короп — джерело вітамінів B12, D та мінералів;

  • карась — допомагає нормалізувати цукор у крові;

  • судак — дієтичний, майже не містить жиру;

  • щука — багата на білок, вітаміни A та D.

Морепродукти

Морепродукти надзвичайно корисні завдяки високому вмісту білка, йоду, вітамінів (D, B12) та омега-3 жирних кислот. Найпопулярніші морепродукти, які можна знайти у наших магазинах, це:

  • креветки — містять йод, селен і вітаміни групи B;

  • мідії — мають багато заліза, омега-3 жирні кислоти, цинк;

  • кальмари — містять фосфор і калій;

  • морські гребінці — містять магній, калій, цинк, селен.

Нагадаємо, ми писали про те, чим замінити яйця, молоко і вершкове масло для пісної випічки.

