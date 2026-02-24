Великий піст: що суворо заборонено робити на додаток до обмежень у їжі

Церква / © Pexels

Для вірян Великий піст, який розпочався 23 лютого та триватиме до 12 квітня, — не лише обмеження в їжі. Піст вважається часом духовного очищення, самоконтролю і роботи над собою.

Що за церковними правилами і традиціями не можна робити під час Великого посту, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Священники наголошують, що Великий піст — це не суворий перелік заборон, а добровільний шлях до внутрішнього очищення.

Під час посту не можна:

сваритися

Одне з головних обмежень посту — стриманість у словах. У цей період особливо важливо уникати конфліктів, образ, пліток і грубощів. Вважається, що злість та агресія «зводять нанівець» увесь сенс посту. Цей період — час для примирення і прощення.

пліткувати і заздрити

Піст — це час внутрішнього очищення. Священники радять утримуватися від осуду інших та поширення чуток. У піст важливо працювати над внутрішнім станом і самовдосконалюватися. Треба не заздрити, не тримати давні образи, а також не засуджувати недоліки інших.

влаштовувати гучні розваги

Традиційно в піст варто відкласти гучні святкування, вечірки та надмірні розваги. Варто зауважити, що йдеться не про повну заборону радощів, а про помірність і стриманість.

вдаватися до надмірностей

Піст закликає до простоти у всьому — не лише в їжі, а й у способі життя. У цей час радять уникати марнотратства, демонстративної розкоші, надмірних придбань.

забувати про духовний складник

Піст не зводиться лише до обмежень. Традиційно він передбачає молитву, відвідування церкви, добрі справи, допомогу ближнім, саморозвиток. Ці прості складники є важливими під час посту.

