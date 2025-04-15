Великий вівторок 2025 року: що це за день, які традиції існують

Великий вівторок 2025 року: що відомо про цей день / © Фото з відкритих джерел

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Великий вівторок символізує період, коли Ісус Христос навчав своїх учнів у храмі на горі. Цей день також відомий як Чистий вівторок, і в Біблії згадується, як Ісус викривав фарисеїв і книжників, а також розповідав апостолам важливі притчі. Теми включають десятьох дів, таланти, податок кесарю, воскресіння мертвих та Страшний суд.

Великий вівторок: традиції

У Великий вівторок віряни згадують життєвий шлях Ісуса Христа, моляться та дотримуються посту. Це день завершення ремонтних робіт і підготовки дому до свят.

Необхідно також здійснити добрі вчинки, не відмовляти в допомозі, а також почати розмальовувати писанки, звертаючи увагу на енергетичну атмосферу.

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Особливу увагу варто приділити святковому одягу. Цей день має бути спокійним і стриманим, нагадуючи про останні дні життя Спасителя до Воскресіння.

Що не можна робити у Великий вівторок

У Великий вівторок забороняються святкування, танці та співи — цей день варто провести спокійно, займаючись справами. До вечора слід завершити всі роботи, а потім уникати використання гострих предметів.

Піст триває, тому їжа має бути строгою: дозволяються лише сирі рослинні продукти без олії, хліба чи меду.