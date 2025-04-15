ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Великий вівторок 2025 року: що це за день, які традиції існують

Останній тиждень Великоднього посту включає Страсні дні, які згадують важливі події з земного життя Ісуса Христа. Великий вівторок 2025 року випадає на 15 квітня і є частиною цього священного періоду. Цей день насичений духовними обрядами та обмеженнями, що допомагають вірянам готуватися до Великодня.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Великий вівторок 2025 року: що відомо про цей день

Великий вівторок 2025 року: що відомо про цей день / © Фото з відкритих джерел

Великий вівторок символізує період, коли Ісус Христос навчав своїх учнів у храмі на горі. Цей день також відомий як Чистий вівторок, і в Біблії згадується, як Ісус викривав фарисеїв і книжників, а також розповідав апостолам важливі притчі. Теми включають десятьох дів, таланти, податок кесарю, воскресіння мертвих та Страшний суд.

Великий вівторок: традиції

У Великий вівторок віряни згадують життєвий шлях Ісуса Христа, моляться та дотримуються посту. Це день завершення ремонтних робіт і підготовки дому до свят.

Необхідно також здійснити добрі вчинки, не відмовляти в допомозі, а також почати розмальовувати писанки, звертаючи увагу на енергетичну атмосферу.

Особливу увагу варто приділити святковому одягу. Цей день має бути спокійним і стриманим, нагадуючи про останні дні життя Спасителя до Воскресіння.

Що не можна робити у Великий вівторок

У Великий вівторок забороняються святкування, танці та співи — цей день варто провести спокійно, займаючись справами. До вечора слід завершити всі роботи, а потім уникати використання гострих предметів.

Піст триває, тому їжа має бути строгою: дозволяються лише сирі рослинні продукти без олії, хліба чи меду.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie